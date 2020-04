Born Ruffians Juice

Wie kann man einer Band jemals böse sein, die vor knapp einem Jahrzehnt zwei Aphex-Twin-Songs als Cover-Mash-Up zusammenbrachte und einem Viktor Frankenstein damit den Neid ins Gesicht trieb. Aus der Rubrik: Dinge, die funktionieren, obwohl sie es sich nicht sollten. Von den letzten Platten bekam man dafür eher weniger mit, was nicht immer ein Verlust gewesen ist, zu zerfasert und zu fad war die Musik von Born Ruffians in der vergangenen Dekade.

„JUICE“ bei Amazon.de kaufen

Auf dem mittlerweile sechsten Album hat das Trio aus Ontario alle im Laufe ihrer Bandgeschichte gelernten Tricks dafür meist souverän ausgespielt. Zackiger Post-Punk-Pop, der für etwas mehr als eine halbe Stunde die Spinnweben aus der alten Indie-Disco pustet und ein Tempo vorlegt, das die schlurfige neue Generation nur aus den Geschichtsbüchern kennt.

Zumindest am Anfang. „I Fall In Love Every Night“, „Breathe“ und „Dedication“ sind die gewohnt gehetzten Hits, dafür geht der Platte mit Bar-Schunklern wie „Squeaky“ oder dem mutmaßlich mit einem Taschenrechner aufgenommenen Closer „Wavy Haze“ doch etwas die Puste aus.

Superstar: Die Produzentin und DJ Peggy Gou und ihre Ausgabe der legendären Mix-Reihe DJ-KICKS.

Die kanadische Indie-Rock-Band findet per 60s-Retro-Patina zurück zu alter Rasanz und Dringlichkeit.

Auf seinem fünften Release in knapp zwei Jahren inszeniert sich die irische Electronica-Legende sehr milde

Lizzo reagierte direkt auf das Cover, indem sie einen Clip von Harry Styles Performance via Instagram teilte und ihm durch die Blume eine zukünftige Zusammenarbeit vorschlug.

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Julia Lorenz die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Serien, welche Kontinente lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Die neue Folge zur KW 48 sendet live aus den Untiefen des Europaparlaments in Brüssel, fährt den Avocado-Swag und hasst diese aktuelle Prank-Huberei. Jugendliche vorsorglich wegsperren!

Warum Pornhub Musikvideos löscht, man die Musikbranche auch mal dissen darf und welches Instrument in der Popmusik definitiv unterschätzt ist: Wir haben auf dem Eurosonic Festival in Groningen definitiv einiges gelernt.