Childish Gambino: Bando Stone and The New World

Ein Soul-Pop-Horrorfilm als Kommentar zum aktuellen Zustand der USA.

„Are we gonna die“, fragt eine Kinderstimme. „Not tonight“, antwortet der Erziehungsberechtigte. BANDO STONE AND THE NEW WORLD beginnt wie ein Horrorfilm, und das liegt daran, dass es der Soundtrack zu einem Horrorfilm ist.

Oder genauer gesagt: Einem Endzeit-Thriller, zu dem bislang zwar nur ein zweiminütiger Trailer mit Donald Glover alias Childish Gambino in der Hauptrolle vorliegt, aber der ist ziemlich vielversprechend. Wann (und ob überhaupt) der Film in die Kinos kommt, ist noch nicht klar, aber die Musik immerhin ist zu hören. So wie der Film vermutlich eine Allegorie ist auf den aktuellen Zustand der USA, der bekanntlich ein Horror ist, so lässt sich auch das Album hören.

Wenn „This Is America“, Glovers bislang bekanntester Song, ein Essay war, dann ist dieses sechste Album von Childish Gambino eine Doktorarbeit, in der die gesellschaftlichen Dimensionen afro-amerikanischen Leids auf persönlicher Ebene diskutiert. Es geht ums Elend, um den ganz normalen Alltagsrassismus, ums Überleben, um Eskapismus, um Liebe und Familie, Herkunft und Chancengleichheit.

„Let me outta here“, singt Glover in „Lithonia“ über gequält knarzenden Gitarren, und: „Love is for fools because nobody gives a fuck.“ Kurz darauf, in „Survive“, heißt es „I just try to save my life“, aber dieser Kampf ums Überleben ist verpackt in sanft pluckernde HipHop-Beats und berückende Soul-Melodien. Selbst über der Fall-in-love-Ballade „Steps Beach“ liegen wie Schatten Klassismus und Rassismus.

Ob es ein Happyend gibt? Wer weiß das schon

BANDO STONE AND THE NEW WORLD ist ein kontemporäres R&B-Album, das die ganze Bandbreite des Genres von Rap über Soul bis zu Gospel- und EDM-Einflüssen abschreitet, aber niemals gibt es Love- oder Partysongs, die für sich allein stehen, alles wird gelesen vor der Hintergrundfolie des aktuell tobenden Kulturkampfes zwischen dem alten, weißen Mann, der den Status quo erhalten will, und seinen diversen, liberalen Gegner:innen.

Ob es ein Happyend gibt? Wer weiß das schon. Sicher ist nur: BANDO STONE AND THE NEW WORLD ist das letzte Album von Childish Gambino, das hat Donald Glover angekündigt. Einer also hat diesen Horrorfilm schon mal nicht überlebt.