Donald Glover: Star-Wars-Serie „Lando“ wird zum Film

Es gibt Neuigkeiten zum „Lando“-Projekt. Donald Glover kreiert nun – statt einer Serie – einen Spielfilm.

Dem Star-Wars-Charakter Lando Calrissian sollte eigentlich eine eigene Disney-Plus-Serie gewidmet werden. So war es zumindest seit der Bekanntgabe vor drei Jahren geplant. Doch nun gibt es neue Entwicklungen um die Produktion. „Lando“ wird zu einem Kinofilm entwickelt.

Das gab der Autor Stephen Glover nun in dem Podcast „Pablo Torre Finds Out“ am 14. September bekannt. Zusammen mit seinem Bruder Donald Glover, der 2018 die fiktive Figur in „Solo: A Star Wars Story“ verkörperte, übernahm er die Entwicklung des Drehbuchs, nachdem der Filmemacher Justin Simien aus dem Projekt ausstieg. Die Brüder formten es zu einem Spielfilm. Das Vorhaben liegt allerdings seit den Autoren- und Schauspielerstreiks, die im Mai dieses Jahres in Hollywood begonnen haben, wohl auf Eis, meint der Drehbuchautor im Podcast.

Bevor die Brüder das Projekt übernahmen, sprach Donald Glover im April 2023 mit dem US-amerikanischen Magazin GQ. „Ich bin nicht daran interessiert, etwas zu machen, das eine Verschwendung meiner Zeit oder nur ein Gehaltsscheck ist. Ich würde viel lieber Zeit mit Leuten verbringen, die mir Spaß machen“, meint der Schauspieler zu einer möglichen Umsetzung. „Es muss einfach das Richtige sein, und ich denke, das könnte es sein. Lando ist definitiv jemand, mit dem ich gerne etwas unternehmen würde. Wir sprechen gerade darüber. Das ist alles, was ich sagen kann.“

Die Figur des Lando ist bereits seit mehr als 40 Jahren Teil des Star-Wars-Universums. Allerdings wurde der Weltraumschmuggler in „Das Imperium schlägt zurück“ (1980), „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) und in „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) von Billy Dee Williams verkörpert. Bevor Donald Glover die Rolle 2018 für „Solo“ übernahm, traf er auf seinen Vorgänger. 2017 meint er gegenüber The Hollywood Reporter, dass er sich gut daran erinnere, wie er sein Vorhaben, die Figur zum Leben zu erwecken, Williams wortreich schilderte. „Er ließ mich einfach immer weiterreden, und schließlich fragte ich ihn: Und, was denkst du? Und er sagte: Ja, ich weiß nicht, was das alles soll. Sei einfach charmant“, erinnert sich der Schauspieler.

Zuletzt konnte man Donald Glover als Stimme des Prowlers in „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ hören. Der Animationsfilm erschien im Juni 2023. Außerdem entwickelte er im März 2023 zusammen mit Janine Nabers die Horror-Thriller-Serie „Bienenschwarm“, in der auch Sängerin Billie Eilish eine Rolle übernahm.