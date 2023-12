Childish Gambino: Kündigt er mit diesen kryptischen Posts neue Musik an?

Zum zehnten Jubiläum von BECAUSE THE INTERNET wird mit geheimnisvollen Instagram-Beiträgen neugierig gemacht.

Anlässlich des zehnten Jahrestags von Childish Gambinos zweitem Album BECAUSE THE INTERNET wurden geheimnisvolle Beiträge auf einem auf privat gestellten Instagram-Account veröffentlicht, der mutmaßlich dem Musiker zuzuordnen ist. Childish Cambino, der mit bürgerlichem Namen Donald Glover heißt, wird mit zwei verschiedenen Instagram-Seiten in Verbindung gebracht. Zum einen seine persönliche Seite und zum anderen die, auf der jetzt die kryptischen Posts aufgetaucht sind, zu denen es aber keine offizielle Stellungnahme gibt.

Unkonventionelle Enthüllungen?

Am Sonntag, dem 10. Dezember, startete ein privater Instagram-Account mit 25.700 Follower:innen und dem Namen „childishdgambino“ einen improvisierten Instagram-Live-Stream. Der ging gerade einmal 30 Sekunden und ließ sich als eine Mischung verschiedener Übertragungsfetzen identifizieren. Obwohl kein Bildmaterial zu sehen war, folgten Gerüchte bezüglich der Audiospur. Eine soundtechnisch verstörende Sequenz begann mit der Frage „Kannst du mich hören?“, gefolgt von einer düsteren Klangkulisse und einer zunehmend verzerrten Stimme. Im Hintergrund waren Jubelrufe zu vernehmen. Ein Mitschnitt des Livestreams kursiert mittlerweile in den sozialen Medien und sorgt für Aufsehen.

Einblicke in unveröffentlichten Track

Nach dem Live-Stream veröffentlichte der Account dieselbe Tonspur erneut – dieses Mal jedoch kombiniert mit einem Video, das futuristische Umrisszeichnungen von Säulen und einem Kamin zeigt. Fans verstanden diese Bilder als möglichen Hinweis auf Childish Gambinos „Deep Web“-Tour im Jahr 2014. Aufgrund dessen, dass BECAUSE THE INTERNET ebenfalls am 10. Dezember 2013 veröffentlicht wurde, kamen Spekulationen auf, dass Glover möglicherweise Neuigkeiten im Zusammenhang mit dem Tonträger verkünden könnte.

Kurze Zeit später teilte der Instagram-Account auch einen Ausschnitt von „So Profound“, einem bisher nicht offiziell veröffentlichten Track aus den BECAUSE-THE-INTERNET-Sessions. Das Bild dazu zeigt Glover mit einem charakteristischen Trapperhut, den er zu Zeiten der Veröffentlichung der Platte trug, was die Spekulationen unter den Fans weiter anheizt.

Nicht zum ersten Mal

Das Vertrauen der Anhänger:innen in den mysteriösen Instagram-Account ohne Profilbild und ohne, dass er auch nur einer einzigen Person folgt, rührt vermutlich daher, dass auch Gambinos SWARM-EP über diesen Account angekündigt wurde. Aktuell befinden sich nur drei Beiträge auf dem besagten Instagram-Account, die aber nur einsehbar sind, wenn man dem Kanal folgt.

Ein offizielles Statement von Childish Gambino steht aktuell noch aus.

Hört hier in BECAUSE THE INTERNET rein: