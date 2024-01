21 Savage kündigt Biopic (mitsamt Trailer) und neues Album an

„American Dream: The 21 Savage Story“ heißt der Film – ein Release-Date gibt es noch nicht, ein Album-VÖ aber schon.

Shayaa Bin Abraham-Joseph, alias 21 Savage, hat ein Biopic mit dem Titel „American Dream: The 21 Savage Story“ angekündigt. Mit einem Instagram-Post überbringt der US-Rapper die Nachricht und teilt dazu ein Bild von sich, Childish Gambino und dem „Stranger Things“-Darsteller Caleb McLaughlin. Auf YouTube hat er dann auch direkt einen Trailer zu der Filmbiografie veröffentlicht.

Childish Gambino und „Stranger Things “ -Star sind dabei

Rapper und Schauspieler Childish Gambino wird im 21-Savage-Biopic den erwachsenen Künstler mimen, McLaughlin die jüngere Version.

Gambino und 21 Savage haben bereits in der Vergangenheit schon für Songs wie „Monster“ von Savages I AM > I WAS sowie „12.38“ von 3.15.20 zusammengearbeitet.

Ob Abraham-Joseph selbst im Streifen mitspielen wird, ist aktuell aber nicht so ganz klar. In der vierminütigen Vorschau kann man aber einige bekannte Gesichter sehen, wie Natasha Lyonne („Orange Is the New Black“) und Victoria Pedretti („You“). Informationen zur Veröffentlichung des Biopic gibt es ebenfalls noch nicht.

Hier kommt ihr zu 21 Savages Post:

Neues Album zur Biografie

Im Teaser zum Film hat der Rapper bereits einen neuen Track eingewoben und kündigt sogleich auch die neue Platte AMERICAN DREAM an. Das Album soll bereits am 12. Januar 2024 kommen und wahrscheinlich auch als Soundtrack zum Film fungieren.

Album-Ankündigung von AMERICAN DREAM:

Hier zum Trailer von „American Dream: The 21 Savage Story“: