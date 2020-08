Daniel Blumberg On & On

Kein Geringerer als David Toop hat für das neue Album von Daniel Blumberg ein Essay geschrieben. Darin zitiert er Robert Walser und führt James Joyce ins Feld. Drei große Namen, deren Gewicht die Songs des Londoner Musikers und Zeichners auf seinem zweiten Soloalbum aber mit einem geschickten Zickzack-Kurs entgehen.

„ON & ON“ bei Amazon.de kaufen

Mitunter erinnert der Ex-Chef von Yuck an Will Oldham zu frühen Palace-Zeiten, vor allem in den erratischen, immer wieder stockenden oder gar ganz in sich zusammenfallenden Songs, die unvermittelt in einen so schlichten wie wunderschönen Refrain münden, während sich eine ihrer selbst seltsam unsichere Stimme durch das Dickicht tastet.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/_TYJtWKjJSA?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Dann wieder schreibt und singt er selbstbewusst poppige Songs wie „On & On & On“ oder „Teethgritter“. Gitarren klimpern, eine Mundharmonika taucht auf, Melodien erblühen in aller Schönheit, nur um schnell wieder abzusterben, da quietscht etwas, dort scheint ein Ton vergessen worden zu sein und die Cellistin Ute Kanngiesser steuert ein wenig Melancholie bei. Toop hat nicht unrecht: „Ich höre einen Song, der sich wie ein Schiff langsam aus dem Nebel über dem Meer schält.“

ON & ON im Stream hören:

An dieser Stelle findest du Inhalte von Spotify Um mit Inhalten von Spotify zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"300\" height=\"380\" allowtransparency=\"true\" frameborder=\"0\" allow=\"encrypted-media\" title=\"Spotify Embed: On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On& On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On& On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On& On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/album\/0oWSNwUzFSl8Gd8CpxvU4I?si=KyUs6jX-T0KgbIafa4WHoQ\"><\/iframe>"

Mit ihrem zweiten Album bleiben Palace dem Alternative Rock ihres Debüts treu.

Palace kündigen ihre Europatour an und veröffentlichen ein neues Video zu „Martyr“.

Das neueste Lookbook der Londoner Marke bietet alles, was das Retro-Hipster-Herz will.

Palace zieht kurz mal nach Los Angeles und widmet der Stadt eine Kollektion.