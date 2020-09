Doves The Universal Want

Wenn andere Bands einen Song als fertig erachten, fangen Doves erst mit der Arbeit an. Jimi Goodwin und die Brüder Jez und Andy Williams sind Klangnerds, extremere noch als die Kollegen von Elbow, ebenfalls aus Manchester. Positiv daran ist, dass jede Doves-Platte formvollendet klingt; von der KINGDOM OF RUST-LP aus dem Jahr 2009 gab es sogar eine Instrumental- Version, die sich mit viel Freude hören ließ. Von, sagen wir, Oasis würde man das nicht erwarten.

Das Problem am Doves’schen Perfektionismus ist das Timing: Die Band neigt dazu, sich zu verzetteln, in der zweiten Hälfte der Nullerjahre verdaddelte sie ihr Momentum nach der Hitsingle „Black And White Town“ und dem Nr.-1-Album SOME CITIES mit langwieriger Studioarbeit. Die Bandpause ab 2009 war eine notwendige Pause, halbwegs gelungene andere Projekte überbrückten die Zeit, doch allen drei war in jedem Moment klar: So gut wie zu dritt werden sie in keiner anderen Formation sein.

THE UNIVERSAL WANT beginnt mit einem Geniestreich: „Carousels“ basiert auf einem Drum-Sample von Tony Allen, die Band hat dieses in bester DJ-Shadow-Manier schon vor einigen Jahren ausgeschnibbelt, nun ist es ein Tribut für diesen einzigartigen Schlagzeuger, der im April verstarb. Auf dem federnden Beat entwickeln Doves einen mehrdimensionalen Popsong: sehnsüchtiger Gesang, Gitarren wie Tautropfen, ein Refrain komplett in Moll und dennoch erhaben.

Wäre bei Coldplay nach dem Debüt alles anders verlaufen, vielleicht würden sie heute so klingen. Der bewährte Doves-Trick auf den folgenden Stücken ist es, den verträumten Folksongs ungewöhnliche Strukturen zu verpassen, man merkt bis heute, dass die drei in den 90ern mit SubSub eine Art Club-Variante von New Order betrieben haben. „Cathedrals Of The Mind“ heißt ein Song: Doves zählen weiterhin zu den großen Pop-Baumeistern des Königreichs.

