Gruselig gut: Die Londoner erweitern ihren Sound Richtung Synth-Pop und bleiben doch sie selbst.

Ohne Drama geht es wohl nicht bei der Fat White Family. Während der Aufnahmen zu FOR GIVENESS IS YOURS, dem vierten Album der Londoner Band, verließ Gründungsmitglied Saul Adamczewksi die Gruppe – zum wiederholten Male, natürlich im Streit, und dieses Mal wohl für immer. Adamczewski war auf dem großartigen Vorgänger SERFS UP! maßgeblich mitverantwortlich für den größeren, Streicher lastigen Glam-Sound. Obdas neue Album deswegen klaustrophobischer, elektronischer und wieder verstörender klingt als zuletzt, ist natürlich trotzdem reine Spekulation.

Wie dem auch sei, die Fat White Family hat sich in Richtung Synth-Pop entwickelt und klingt auf „Bullet Of Dignity“ wie eine diabolische Parallel-Welt Version der Pet Shop Boys. „Religion For One“ ist ein Walzer mit Streichern, Chören und dieser Mischung aus Grauen und Schönheit, die die besten Songs der Fat Whites auszeichnen. Auf „What’s That You Say“ geht’s gar Richtung Italo-Disco, inklusive erotisch gehauchter Vocals und catchy Bass-Linie.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und auch auf lyrischer Ebene liefert Sänger Lias Saoudi wieder auf voller Linie ab: In „John Lennon“ trifft er im Ketamin-Rausch Yoko Ono, mit „The Archivist“ und „ Today You Become Man“ gibt es auch zwei Spoken-Word-Tracks, Letzterer beschreibt eine traumatische Beschneidungsszene. Klassische Fat White-Family-Themen also, so ein gängig wie selten zuvor – so klingt wohl keine andere Band.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Welche Alben im April 2024 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.