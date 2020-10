Future Islands As Long As You Are

Als Rockband hat man schon mal viel gewonnen, wenn der Sänger an die Texte glaubt. Nicht lachen, das ist nicht so selbstverständlich wie es sein sollte! Zwar praktiziert Future-Islands Sänger Samuel Herring (der ja seine Texte stets selbst schreibt) parallel zum Song oft eine Art mutmaßlich geistesabwesenden Ausdruckstanz, den er sich unbedingt patentieren lassen sollte, aber vor allem gibt er stimmlich alles.

„AS LONG AS YOU ARE“ bei Amazon.de kaufen

Jede Nuance klingt ehrlich. Mal panisch, mal verzweifelt, mal glückstrunken und mal schmerzverzerrt. Aber immer ehrlich. Wenn man einen solchen Sänger hat wie dieses Quartett aus North Carolina, dann dürfen die Melodiebögen voller XXL-Gestik sein – sie werden niemals dem Kitsch anheimfallen, da Kitsch nur sinnentleerte Pseudo-Form ist. Für so einen Scheiß sind die Zukunftsinseln nicht zu haben.

Future Islands – „Moonlight“ (Official Music Video) auf YouTube ansehen

Die im Opener verhandelte Frage danach, inwiefern man es wert sei, geliebt zu werden – sie ist bei den Future Islands nicht Floskel, sondern fundamental. Verglichen mit den sage und schreibe fünf Vorgängeralben fallen die radikaleren Tempi-Wechsel zwischen den Tracks ins Ohr. Herrings charmant-kratzige Stimme schwebt souveräner denn je über allem – und lässt sich selbst durch Uptempo-Disco-Beat nie ins Rhythmus-Gitter zwängen, sondern bleibt betont freiheitlich. Der Mensch ist keine Insel, aber diese Band ist die Zukunft.

AS LONG AS YOU ARE im Stream hören:

▶ As Long As You Are jetzt hier Spotify hören

Konstrastreich wechselt der Sigur-Rós-Sänger zwischen Post-Rock, Art- und Elektro-Pop.

Pop: Francesco, Thees, Tobi und die anderen auf musikalischer Exkursion in Italien.

Die Kalifornierin feiert die Hybridität in ihren bisweilen jazzigen Psychpopsongs.

Am selben Tag, an dem auch ihr neues Album AS LONG AS YOU ARE erscheint, spielen Future Islands unter dem Motto „A Stream of You And Me“ ihre 1235. Show. Wie Ihr an Tickets für das Event kommt, erfahrt Ihr hier.

Die Produktion ihres neuen Albums, das den Titel AS LONG AS YOU ARE tragen wird, übernahmen Future Islands diesmal selbst. Erstmals stand ihnen dabei auch ihr langjähriger Tour-Drummer Mike Lowry als vollwertiges Bandmitglied zur Seite.

Sam Herring aka Hemlock Ernst wird außerdem neben weiteren Feature-Gästen wie Nas, De La Soul und Interpol-Sänger Paul Banks auf DJ Shadows bevorstehendem Album OUR PATHETIC AGE zu hören sein.