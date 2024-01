Future Islands kommen für drei Konzerte nach Deutschland

Im Mai werden sie in Hamburg, Berlin und Köln auftreten. Alle Infos hier.

Future Islands besuchen im Mai 2024 Deutschland, um hierzulande drei Gigs zu spielen. Dabei im Gepäck: ihr siebtes Studioalbum PEOPLE WHO AREN’T THERE ANYMORE, das sie am 26. Januar diesen Jahres veröffentlicht haben.

Von einer Fernbeziehung zu einem neuen Album

In der Pressemitteilung zu PEOPLE WHO AREN’T THERE ANYMORE heißt es, dass die Neuveröffentlichung das Werk einer Band ist, die sich an einem Wendepunkt befindet. Diese damit einhergehende Freiheit, neue Wege zu nutzen, habe wohl „zum vollständigsten, transparentesten und ehrlichsten Statement in ihrer 17-jährigen Bandgeschichte geführt“. Grundlage für viele der persönlichen Texte hat die Fernbeziehung von Sänger Samuel Herring geliefert. Der Kampf um die am Ende doch gescheiterte Liebschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die aktuelle Platte, die nun auch live auf die Bühne gebracht werden soll.

Future Islands live 2024 – Konzerttermine im Überblick:

19.05.2024 Hamburg, Grosse Freiheit 36

21.05.2024 Berlin, Tempodrom

22.05.2024 Köln, Carlswerk Victoria

Tickets

Karten für die Shows sind ab Donnerstag, den 01. Februar, via Eventim erhältlich. Und ab Freitag, den 02. Februar, gibt es Tickets ab 34,00 Euro an allen bekannten Verkaufsstellen.