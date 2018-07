Irgendwas stimmt an dieser Musik nicht, und das ist total super so. Bereits das Titelstück, „Basic Volume“, beginnt unheilvoll wie ein Electro-Gothic-Brocken, dann greift die Auto-Tune-Stimme ein, zunächst sinnlich wie beim digitalen R’n’B, dann mit der gebrochenen Autorität des Soundsystem-MCs aus einer Parallelwelt-Karibik, in der alles, was Gewissheit ist, hinterfragt wird. „Hackers & Jackers“ bringt industriellen HipHop ins Spiel. Gaika verortet sich in Brixton, im Süden Londons, seit jeher der Schmelztiegel der Metropole, seit einiger Zeit auch das Viertel, in dem sich die Menschen die ehrlichsten Gedanken über die vom Neoliberalismus verseuchte Hauptstadt des Königreichs machen.

Überraschend, dass Gaikas Soundanordnungen stellenweise an deutschen Gangsta-Rap erinnern, „Seven Churches For St. Jude“ etwa: langsamer Beat, zähe Sounds, Raps, die kaum aus den Puschen kommen. Aber später im Track erhebt Gaika dann seine Stimme, sampelt spirituelle Gesänge und einen Prediger: Der Sog dieses Stücks ist schwer zu erklären, aber man gibt sich gerne hin. „Born Thieves“ klingt im Vergleich dazu nach Pop, das von Sophie co-produzierte „Immi-grant Sons (Pesos And Gas)“ ist ein Hit, bietet zudem Gedankenfutter: „Show me every piece of you“, fordert Gaika, meint damit die vielen Identitäten der Immigranten, die sich in vielen Ländern plötzlich einer „Identitären Bewegung“ gegenüberstehen, die eine Gesellschaft in die Einen und die Vielen unterteilen will. Und auch Humor hat der Kerl: Den Depri-Closer nennt er „Spectacular Anthem“.

Klingt wie: Tricky: Pre-MillenNium Tension (1996) / Ghostpoet: Dark Days & Canapés (2017) / Kontra K: Gute Nacht (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=1zesioegOY0 Video can’t be loaded: GAIKA – Immigrant Sons (Pesos & Gas) [Official Video] (https://www.youtube.com/watch?v=1zesioegOY0)

