Girlpuppy When I’m Alone

Die jungen, talentierten Indie-Singer/Songwriterinnen scheinen in den USA weiterhin nur so aus dem Boden zu sprießen. Nächstes Beispiel: Becca Harvey alias girlpuppy aus Atlanta. Die 23-Jährige ist hörbar geprägt von den vielen anderen erfolgreichen Acts des Genres wie etwa Snailmail, Girlpool, Faye Webster oder Phoebe Bridgers.

Nach einer EP („Swan“, 2021) folgt nun girlpuppys Debüt WHEN I’M ALONE, und das klingt so, als hätte die Frau nie etwas anderes gemacht als softe, leicht melancholische Dream-Pop-/Indie-Songs zu komponieren. In Teilen ist WHEN I’M ALONE ein klassisches Coming-of-Age-Album geworden, in „Revenant“ etwa besingt sie die Wirren des Teenieseins und der Adoleszenz.

„Wish“ ist ein schön schrammeliger kleiner Indie-Hit, zu dem man augenblicklich mitwippen muss, darin geht es um den ganz normalen Wahnsinn der Liebe. Auch „Destroyer“ ist ein Song über eine Liebe, die nicht gelingen will, und dieser Song ist vielleicht sehr typisch für girlpuppy: Oberflächlich betrachtet wirkt ihr Sound leicht und luftig, aber dass da latent auch tiefer gelegene, dunklere Schichten lauern, ist nicht zu überhören.

