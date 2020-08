Glass Animals Dreamland

Auf ihrer letzten Platte fragten sich die Briten noch HOW TO BE A HUMAN BEING, nach vier Jahren Pause geht es nun ins DREAMLAND: Eskapismus statt humanistischer Basisarbeit. Wobei, so einfach ist es nicht: Bandchef Dave Bayley fühlte sich durch die aufgrund der Pandemie erlebte Zeit des Stillstands inspiriert, in der wenig neue Erinnerungen generiert worden sind – und der Mensch deshalb auf bereits Erlebtes zurückgriff, es neu ordnete und bewertete.

„DREAMLAND“ bei Amazon.de kaufen

Das Titelstück macht Bayley zu einer Art Making-of des Albums, erinnert dabei an einen beinahe tödlichen Fahrradunfall seines besten Freundes und Glass-Animals-Drummers Joe Seaward. Dieser individuelle Schockzustand von damals habe sich in der Pandemie als kollektives Erlebnis gezeigt, sagt Bayley – und stellt fest: „You’ve had too much of a digital love. You want everything live, you want things you can touch.“

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/BE7vBk_zLA4?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

NOTES ON A CONDITIONAL FORM, das übermütig lange und gerade deshalb exzellente Album von The 1975, galt in seiner Unschlüssigkeit als eine erste Pop-Antwort auf Covid-19, auch DREAMLAND kann so gehört werden. Wobei die Band aus Oxford auf ihrer dritten Platte endgültig in den digitalen Bereich des Modern-Pop und Neo-R’n’B gezogen ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/mRD0-GxqHVo?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Mal bleiben die Tracks blass und berechenbar, mal gelingt Hervorragendes, die stärkste Passage hat diese Platte im letzten Drittel: „Waterfalls Coming Out Of Your Mouth“ mahnt zur Ruhe, mit „It’s All So Incredibly Loud“ folgt zunächst der Rückzug ins verhallte Falsett, bevor sich die Stimme von Dave Bayley über symphonische Keyboards erhebt: Nichts knallt so laut wie ein Herz, das bricht. Wo er recht hat, hat er recht.

DREAMLAND im Stream hören:

An dieser Stelle findest du Inhalte von Spotify Um mit Inhalten von Spotify zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"300\" height=\"380\" allowtransparency=\"true\" frameborder=\"0\" allow=\"encrypted-media\" title=\"Spotify Embed: Dreamland\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/album\/5bfpRtBW7RNRdsm3tRyl3R?si=kQPD8WWIRjii9MfCVb2LlQ\"><\/iframe>"

Auf ihrem vierten Album probieren sich The 1975 in den verschiedensten Spielarten aus. In der Dauerabwechslung findet die Indie-Rock-Band aus UK...

Manchmal gewollt, oft gekonnt: Die Briten legen einen bildgewaltigen Entwurf für Mainstreamrock im 21. Jahrhundert hin.

Mehr Bass, Wucht und Tempo auf dem Zweitling der Indie-Elektroniker.

Artists wie The 1975, Placebo, Jessie Ware, Circa Waves und Nile Rodgers wollen sich mehr positionieren. Sie versprachen „sich zu Wort zu melden und solidarisch zusammenzustehen“, wenn sie neben systemischem Rassismus auch Themen wie „Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und Transphobie“ erleben sollten.

Ursprünglich sollte Glass Animals' neues Album DREAMLAND bereits im Juli erscheinen. Aus Respekt vor den aktuellen „Black Lives Matter“-Protesten gaben sie jedoch zuletzt bekannt, dass man die Veröffentlichung auf den 7. August verschoben habe.

Mit dem neuen Track macht er genau da weiter, wo er uns vor zwei Jahren zurückgelassen hat.