Hard Feelings Hard Feelings

Wer findet, wir bräuchten eine neue Madonna, und glaubt, das sollte zu bewerkstelligen sein – der sollte sich mal die ausgesprochen charmante neue Compilation mit dem kecken Titel ITALIANS DO IT BETTER mit echt guten Madonna-Coverversionen anhören. Aber nee, so recht kriegen die das alle letztendlich dann doch nicht hin. Ist nämlich gar nicht so leicht, durchs Disco-House-Gemäuer noch die Seele durchstrahlen zu lassen.

Joe Goddard, nach Alexis Taylor das zweite Mastermind von Hot Chip, hat uns nun aber in Gestalt von Amy Douglas nicht „einfach“ nur eine neue Madonna ausfindig gemacht – sondern sogar eine neue Donna Summer. Eine Sensation! Insider kannten Amy Douglas womöglich schon, etwa als Komponistin eines Tracks von Róisín Murphys genialem Disco-Album RÓISÍN MACHINE (2020): „Something More“.

Jedenfalls: Douglas und Goddard firmieren nun gemeinsam unter dem dramatischen Projekttitel Hard Feelings. Hot. Und wie die Douglas, lyrisch nach Küssen heischend, in Goddards Funky-Bass- Electro-Euphancholie-Hüpfburgen lässig-lasziv in die Höhen, in die Tiefen und auch in die Vollen geht, als wäre Disco wieder die neue Oper – das ist schlicht der Wahnsinn. Blick in die Glaskugel: Bald spielen Hot Chip als Vorband von Hard Feelings.

