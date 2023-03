Kele The Flames Pt 2.

Das demonstrative Hinter-sich-Lassen der eigenen Vergangenheit beherrscht der Bloc-Party-Frontmann Kele Okereke wie kein Zweiter. Allen voran das Bloc-Party-Debüt SILENT ALARM habe er bereits beim Erscheinen des Nachfolgers nicht mehr hören wollen. Da wundert es nicht, dass er jenes für ein Promo-Foto zu seinem sechsten Soloalbum THE FLAMES PT 2. direkt mal angezündet hat. Die reinigende Wirkung des Feuers und so.

Dabei ist genau dieses Feuer seiner Musik im Laufe der Zeit immer weiter abhanden gekommen, und das eigentlich überbordende Songwritingtalent verschwindet hier zu oft in bratzigen Electro-Pop-Stampfern oder den quengelnden Retro-Gitarren. Nein, das Wort Sparflamme ist unangebracht, aber Lines wie „I’m on fire“ im Song „Vandal“ hat er im Bandkontext vor nunmehr 18 Jahren überzeugender vorgebracht. Traut Kele sich etwas aus der Komfortzone heraus und experimentiert mit verschiedenen House-Stilen, kann das wie auf dem hypnotischen „No Risk No Reward“ funktionieren. Zu oft aber sitzen die Grooves zwischen den Stühlen und wollen sich nicht entscheiden.

