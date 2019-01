Keuning Prismism 

Dave Keuning ist seit der Bandgründung 2001 Mitglied der Killers, doch im Moment ist er das nur noch so halb: Auf dem aktuellen Album Wonderful Wonderful hat er noch an der Hälfte der Songs mitgewirkt, auf der anschließenden Tour fehlte er dagegen komplett, genau wie Bassist Mark Stoermer. Die beiden haben sich eine Auszeit genommen.

Was Keuning währenddessen getan hat, kann man sich jetzt in Form seines ersten Soloalbums anhören. Er ist damit das letzte Mitglied seiner Band, das ein Nebenprojekt in Angriff nimmt – und ein allzu großer Wurf ist ihm nicht gelungen.

Im Werk der Killers gingen Höchstleistungen und Mittelmaß immer Hand in Hand. Keuning allein bekommt vor allem Letzteres hin. PRISMISM klingt in seinen besten Momenten wie ein Killers-Album ohne Brandon Flowers.

Und Dave Keunings Stimme ist leider nicht am besten dazu geeignet, die seines Frontmannes zu ersetzen. Im Titelstück kommt er schließlich auf ganz dumme Ideen und versucht sich in einer Art AutoTune-Balance-Akt auf einem holprigen Elektro-Beat. Die wenigen Lichtblicke wie das flotte „I Ruined You“ reißen das Ruder leider nicht mehr herum.

