Eine Indie-Band entdeckt „am Rande des Zusammenbruchs“ eine neue Schnelligkeit.

Jetzt wissen wir auch, wie es um die Genese des neuen Local-Natives-Songs „NYE“ bestellt ist. Zur Feier von Ryan Hahns Hochzeit 2022 trat der Rest der Band mit ein paar Lieblingssongs auf, darunter auch „Someday“ von den Strokes. Hahn, wohl einigermaßen überwältigt von der Darbietung, hatte in diesem Moment beschlossen, mit seinen Natives „einen schnellen und wilden Song“ zu machen, heraus kam dabei dann ein Upbeat-Track, der auf dem Vorgängeralbum VIOLET STREET (2019) noch ein Fremdkörper gewesen wäre.

„NYE“ mag zwar auf den Spuren der Strokes daherkommen, hat aber dann doch einen Keyboardwaschgang mit Bleichmittel hinter sich gelassen. Für eine Band „am Rande des Zusammenbruchs“ (Eigendarstellung Local Natives) raufte sich das Indie-Quintett unter Mithilfe des Grammy-prämierten Produzenten John Congleton allerdings wieder hörbar zusammen. Die mehrstimmigen Gesangsharmonien in luftigen Folk- und Soulsongs wie „Desert Snow“ und „Featherweight“ sind immer noch ein Alleinstellungsmerkmal der Band, aber nicht jeder der zehn Songs auf TIME WILL WAIT FOR NO ONE wird der Fangemeinde so nahe gehen wie Ryan Hahn der Strokes-Hit von 2002.