Louis Cole (with Metropole Orkest & Jules Buckley) :: NOTHING

Der neue Weirdo des Jazz-Funk baut sein Œuvre mit Hilfe eines Orchesters zum Disney-Funk aus.

Dieses durchorchestrierte Wimmelbild aus fetten Streichern und satten Bläsern einfach mal so NOTHING zu nennen, diese Albernheit kann sich womöglich nur der neue Weirdo des Jazz-Funk leisten, Louis Cole. Mit NOTHING hat sich der Musikbesessene einen wahnwitzigen Wunschtraum erfüllt: Endlich ein ganzes Orchester zu haben, nämlich das bis zu 97 Musiker:innen starke niederländische Metropole Orkest, das bereits mit Herbie Hancock und Ella Fitzgerald performte. Cole tourte mit dem Ensemble durch Europa, im Clip zu dem manisch nach vorne gehendem Orchesterfunk „Things Fall Apart“ kann man das gesamte Orchester in Skelett-Kostümen bestaunen.

Abgesehen von einigen Gesangspassagen und Overdubs stammen die 17 Titel auf NOTHING von dieser Tour. Cole hat kein Album, sondern ein Epos erschaffen, das Aphex Twin mit Flying Lotus verheiratet, während das Orchester den Hochzeitsmarsch spielt – und dann wieder versetzt er uns mit sinfonischer Erhabenheit in den Score eines Disney-Blockbusters. Diese Platte ist alles zwischen Kunst und Kitsch, zwischen P-Funk und Pixar, zwischen Gitarrengniedelei und Saxofonakrobatik. Aber eines ist sie sicher nicht: Nothing.

