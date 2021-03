Mint Julep In A Deep And Dreamless Sleep

Als würde sich ein Fenster in herrlichste Shoegaze-Zeiten öff nen, ätherisch und ein bisschen entrückt, so klingen die ersten Tracks von A DEEP AND DREAMLESS SLEEP, dem neuen Album vom Ehepaar Hollie und Keith Kenniff alias Mint Julep aus Portland, Oregon. Gut ein Jahr nach dem Eighties-Pop-beeinflussten STRAY FANTASIES verlassen die Kenniff s herkömmliche Strophe-Refrain-Strukturen und übertragen ihren emotionalen Bewusstseinsstrom in offenere, fließende Sounds. Auch die Songtitel sind in dieser Hinsicht suggestiv: „In The Ocean“, „Shores“ oder „Longshore Drift“ heißen die Stücke, die wie Treibholz dahindriften.

Weil die Kenniff s jedoch kein Interesse daran haben, dass ihre Hörer*innen selig einschlummern, halten ungefähr ab der Mitte des Albums Beats Einzug, die einen so unaufdringlichen wie unüberhörbaren, pulsierenden Groove entwickeln. Der Snare Drum ist es zu verdanken, dass der Sound nicht allzu verwaschen und körperlos wird, denn alle anderen Instrumente – Gitarre, Synthies – verschmelzen auf nahezu psychedelische Weise miteinander.

„In Your Sleep“ beispielsweise besteht im Grunde nur aus einem Drone plus leichtem Getrommel, darüber schwebt Hollies zarte Stimme in Liz Fraser’scher Manier – Vergleiche mit Shoegaze-Vorreitern wie Cocteau Twins und Slowdive liegen nahe und sind vielleicht auch beabsichtigt, aber Mint Julep sind die entscheidende Tonspur griffiger. Mit dem letzten Song, „Westerly“, schicken sie die geneigte Hörerschaft sogar sanft, aber bestimmt auf den Indie-Dancefloor: Ihr habt lange genug die Wellen beobachtet!

Konstrastreich wechselt der Sigur-Rós-Sänger zwischen Post-Rock, Art- und Elektro-Pop.

„Salt Licorice“ ist die letzte Single-Auskopplung vor dem Release von Jónsis neuem Soloalbum SHIVER, das am 2. Oktober 2020 erscheinen wird.

In unserer Musikexpress-Rubrik „7 Fakten“ stellen wir Euch regelmäßig sieben Fakten vor. Diesmal: Kunstsprachen im Pop.

Ballet School, das sind Gitarrist Michel, Sängerin Rosie und Schlagzeuger Louis. Sie lernten sich mitten in der Nacht auf dem Bahngleis einer Berliner U-Bahn kennen und unterschreiben nur kurze Zeit darauf ihren Plattenvertrag beim Label der Cocteau Twins.