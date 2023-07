Slowdive veröffentlichen neue Single „skin in the game“

Die Single ist ein weiterer Vorgeschmack auf ihr Album EVERYTHING IS ALIVE, das im September erscheint.

Slowdive haben mit „skin in the game“ eine neuen Song mit Visualizer veröffentlicht. Es ist die zweite Single-Auskopplung aus ihrem kommenden Album EVERYTHING IS ALIVE. Bereits am 20. Juni brachte die britische Shoegaze-Band das Stück „kisses“ heraus. Ihre mittlerweile vierte Platte, EVERYTHING IS ALIVE, wird am 1. September via Dead Oceans erscheinen – also sechs Jahre nach dem Comeback-Werk, welches die Gruppe nach sich selbst benannte, SLOWDIVE.

Slowdive, bestehend aus Rachel Goswell und Neil Halstead (Gesang und Gitarre), dem Gitarristen Christian Savill, Nick Chaplin am Bass und Simon Scott an den Drums, haben sich 1989 gegründet und sechs Jahre später aufgelöst. Anfang 2014 gaben sie ihre Reunion bekannt. Das nun neu angekündigte Album ist Goswells Mutter sowie Scotts Vater gewidmet, die beide 2020 verstarben. „Es gab tiefgreifende Veränderungen für einige von uns persönlich“, ließ Goswell dazu in der Pressemitteilung verlauten.

Die neue Single „skin in the game“ wird getragen von Neil Halsteads Gesang und dem dazugehörigen typischen, psychedelischen Slowdive-Sound. „Wenn wir als Band alle damit zufrieden sind, ist das tendenziell das stärkere Material. Wir sind immer aus leicht unterschiedlichen Richtungen gekommen, und die besten Stücke sind dort, wo wir uns alle in der Mitte treffen“, erklärte Halstead ihre Herangehensweise an die neuen Songs.

„skin in the game“ hören mitsamt Visualizer:

Die erste Auflage von EVERYTHING IS ALIVE (hier in physischer Form vorbestellbar) wird eine limitierte Edition des Artworks enthalten. Zudem gibt es eine deutschlandexklusive LP-Pressung auf Mint Green Vinyl sowie ein auf 200 Stück limitiertes exklusives Bundle inklusive Slipmat.