Mourn Self Worth

Eine der witzigsten Folgen der grandiosen Science-Fiction-Serie „Star Trek: Deep Space Nine“ (1993-1999) heißt „Who Mourns For Morn“? (zu Dt. „Wer trauert um Morn?“). Ein Insider-Gag, der sich durch die Folge zieht, spielt damit, dass Morn, der (mutmaßlich) verstorbene Stammgast aus Quarks Bar, von den Hinterbliebenen als Klatschbasen-Plaudertasche charakterisiert wird, obwohl man als Zuschauer*in Morn in all den „DS9“-Folgen nie hat auch nur ein Wort reden hören.

„SELF WORTH“ bei Amazon.de kaufen

Ein bisschen so verhält es sich auch mit den In-Kids aus Barcelona mit dem doch recht ähnlichen Namen Mourn, die zur Genüge mit (Vorschuss)-Lorbeeren dekoriert werden. Aber steckt irgendwas dahinter? Nicht dass man es konkret mitbekommen würde. Don’t believe the Hype!

MOURN // Men (Official Video) auf YouTube ansehen

Während die in etwa gleichaltrigen Punk-Kolleg*innen von Pom Poko auf ihrem aktuellen Album viele Nuancen kennen und auch mal einen Gang zurückschalten, ist man bei Mourn auf deren vierten Album quasi(mit Ausnahme vom Song „The Tree“) im nervtötenden Haudrauf-Dauermodus-Knebel-Abo, was unheimlich anstrengt, wie eine viel zu schnell und nur auf Knalleffekt-Overkill geschnittene Serie.

MOURN // This Feeling Is Disgusting (Official Video) auf YouTube ansehen

„Chillt malt runter, Kids, und gönnt euch einen Baldriantee!“, möchte man da fast sagen, aber da die drei in ihren Texten toxische Männlichkeit verhandeln, haben sie natürlich recht damit, dass das so schlimm klingen muss. Man wünscht sich wohl besser eine Welt, in der es solche Lieder nicht mehr geben muss.

„SELF WORTH“ im Stream hören:

▶ Self Worth jetzt hier Spotify hören

Vier Norweger zerfleddern die Ordnung von 60 Jahren Musikgeschichte mit ihrem Debüt.Â

Jung und niedlich war gestern: überzeugend lärmender Indie-Rock.Â

Mit ihrem zweiten Album zeigt die hochtalentierte Band aus Barcelona abermals ihre Vorliebe für Alternative-Rock-Spielarten der 90er auf.

Diese Woche sind unter anderem die neuen Alben von Sleaford Mods, Donna Missal, Frittenbude und Pom Poko erschienen. Hier sind unsere Rezensionen, Hörproben inklusive.

Diese Woche ist neue Musik von unter anderem Johnny Marr, Madsen, Arthur Buck, Claudia Brücken & Jerome Froese, The Darkness, Stuart A. Staples und Christina Aguilera erschienen. Hier sind unsere Rezensionen inklusive Hörproben dazu.

In dieser Woche sind außerdem unter anderem neue Alben von Dexys, Paul Simon und Tegan And Sara erschienen. Hier unsere Rezensionen sowie Hörproben dazu.