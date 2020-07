Mystery Jets A Billion Heartbeats

Es ist nicht so, dass die Band kein Händchen für die gute Melodie besitzen würde; „Petty Drone“ schielt mit einem markigen Drum-Intro und dicken Gitarrenriffs Richtung Stadion, das Titelstück wurde rund um einen Refrain gestaltet, der 80s-Pop aktualisiert.

Auf Albumlänge halten sie die Qualität dieser Songs aber nicht. Die Mystery Jets sind Handwerker, die musikalisch solide abliefern, aber kaum Alleinstellungsmerkmale besitzen. Im eigenartigen Gegensatz dazu steht die sehr ambitionierte und durchaus gelungene Textarbeit der einzelnen Lieder.

So handelt der Opener „Screwdriver“ von den Aufmärschen Rechtsextremer, während „Wrong Side Of The Tracks“ Verrückte beschreibt, die Waffen kaufen und in der Bibel lesen. Und „Hospital Radio“ ist ein Song über den NHS, das Gesundheitswesen Englands. Schade, dass die Musik da nicht mitkommt.

Progressive Indierock: Die Underdogs der „class of 04“ wagen ein „zurück zu den Wurzeln“ – leider nicht sonderlich erfolgreich.

