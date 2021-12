Nalan I’m Good. The Crying Tape

Nalan ist auch unter dem Namen slimgirl fat, vor allem aber als Mitglied der Gaddafi Gals bekannt. Nachdem ihre bisherigen Solo-Releases einem wunderbar formlosen R’n’B-Verständnis verschrieben waren, ist ihr Debütalbum I’M GOOD. THE CRYING TAPE von handfesteren Beats geprägt: Wo zuvor Musik und Stimme in amorphen Klanggebilden zusammenflossen, bilden nun ebenso spartanisch wie pointiert produzierte Beats mit Anleihen an TripHop oder sogar Drum’n’Bass dasFundament für ihre Vocals. Die schweben über den Dingen und verlieren doch nicht an Bodenhaftung.

Launisches Crooning, verschlafene Hooks, melismatischer Singsang: Nalan schaltet mit beneidenswerter Lässigkeit zwischen gesanglichen und emotionalen Registern hin und her und verlängert mit „I’m Good“ doch glatt die Sommerhit-Saison bis in den Spätherbst hinein. All das macht I’M GOOD. THE CRYING TAPE zwar zu einem heterogenen Album, im selben Zug aber auch zu einer umso beeindruckenderen Werkschau einer vielseitigen Sängerin. Sie sollte unbedingt Gehör finden.

