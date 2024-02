Noch mehr 80ies-Hits in französischen Klischeeversionen.

Der Gag war gut – doch besser als die Cocktail-Version von „Too Drunk To Fuck“ vom ersten Album des Projekts konnte es eh nicht werden. Wobei, COULEURS SUR PARIS, die Platte mit Lounge-Adaptionen französischer New-Wave-Hits, war klasse, weil man dadurch viele tolle Originale kennenlernte. SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? ist die fünfte Sammlung von Nouvelle Vague, das Grundprinzip bleibt gleich: Stücke der 80er-Jahre gespielt, als wären es französische Aufnahmen aus den 60er- bis frühen 70er-Jahren.

Der Blick führt weg vom Postpunk, hin zum Pop: „You Spin Me Round“ von Dead Or Alive und Duran Durans „Girls On Flm“ werden ins Cabaret verfrachtet, „Shout“ von Tears For Fears und das Titelstück von The Clash sind nun Reggae, „People Are People“ verkitschter Frenchpop. Die Highlights sind die mutigen Adaptionen: „This Charming Man“ als luftiger Bossanova-Pop, Yazoos „Only You“ mit butterweichen Northern Soul-Anleihen, „She’s In Parties“ von Bauhaus als düstere Ballade.

