Oscar and the Wolf The Shimmer

Allein schon für die Lana’esken Lines „You can watch me on the livestream / Let me be your ice queen / Honey“ muss man Oscar lieben. Und wie das Eis beim Eiskunstlauf schimmert auch auf THE SHIMMER so einiges, nicht zuletzt Oscars sexuelle Identität. Wie er da den „pretty boy“ ansingt, dessen „nostalgic bitch“ er sei! Mutig vom Zweifach-Platin-Belgier, der riesige Fancrowds in der Türkei und auch in Iran hat.

THE SHIMMER bei Amazon.de kaufen

Andererseits wird Lil Nas X ja auch in Saudi-Arabien wie verrückt geklickt, Nachfrage ist wohl da seitens der versteckten, illegalisierten Queer-Community. In „James“ sagt sich Oscar herzzerreißend (also blutig) von seinem „heartbreak lover“ los. Der an der warmsynthetischen Klangoberfläche scheinbar smoothe Dance-Pop-R’n’B von Oscar erinnert dabei samt ungeahnter Untiefen oft an Sade und an George Michael, während die psychodüsteren Gitarrenballaden eher Richtung Bon Iver und Sufjan Stevens schielen.

Dann gibt’s da mit „The P.I.C.“ eine klavierbetupfte, holzbeblasene und sogar leicht mit Noise garnierte Rhumba-Klangskizze. Für einen, der seinen Sattel so sicher auf Nummer 1 der belgischen Charts hatte wie Oscar, ist das ganz schön unkonventionell, alles in allem. Ein Wagnis des Wolfs, und dieses Wagnis ist schön.

Auto-Tune-geschwängerter R’n’B-Rap, der die Identitätsfrage stellt, gerade eben weil er sie offensiv ignoriert.

Kein Etikettenschwindel: Auf der Autoscooter-Poesie steht Liebe drauf und ist auch Liebe drin.

Eine junge Amerikanerin macht Indie für Herzschmerz-Playlisten und Festival-Hauptbühnen.

Der Rapper wurde für seine Erfolge in der Pop-Kultur geehrt, seinen positiven Einfluss auf die LGBTQIA+-Gemeinschaft hatte und deren Akzeptanz.

Der Rapper spricht in einem Interview ausführlich über sein Coming-out, über Reaktionen von „Fans“ und weshalb es womöglich niemals passiert wäre.

Der Rapper, der zunächst durch seinen offenen Umgang mit seiner Homosexualität für Kontroversen sorgte, schafft nun das gleiche mit der Aussage, dass er „P***y“ vermisst.