Pillow Queens In Waiting

Aus Dublin kommen seit jeher jede Menge erfolg- und einflussreiche Bands, von Thin Lizzy über U2 bis The Murder Capital. 2016 kamen Pillow Queens dazu. Pamela Connolly (Vocals, Gitarre, Bass), Sarah Corcoran (Vocals, Gitarre, Bass), Rachel Lyons (Drums, Vocals) und Cathy McGuiness thematisieren Homosexualität, soziale Ungerechtigkeit, (zu) enge Familienbande und die Verlogenheit, die von Katholizismus und Kapitalismus gleichermaßen ausgeht.

„IN WAITING“ bei Amazon.de kaufen

Pillow Queens sind so explizit wie angstfrei, die Musik ist drängend und emotional, mehr Indie-Rock als -Pop. Auf dem Debütalbum IN WAITING befindet sich kein einziges schwaches Stück, und doch ragen einzelne Stücke heraus: Die queere Hymne „Gay Girls“ zum Beispiel oder das um den vermeintlichen Widerspruch zwischen Glauben und sexuellem Begehren kreisende „How Do I Look?“, das so intensiv und eindringlich klingt wie sonst nur Jehnny Beth von Savages.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/fvHd0vId3uo?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

IN WAITING steht für eine Interimsphase, eine Zeit, in der sich die Dinge politisch, gesellschaftlich, privat zum Besseren wenden können – wenn wir es wollen. Pillow Queens sind jedenfalls bereit.

IN WAITING im Stream hören:

An dieser Stelle findest du Inhalte von Spotify Um mit Inhalten von Spotify zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"300\" height=\"380\" allowtransparency=\"true\" frameborder=\"0\" allow=\"encrypted-media\" title=\"Spotify Embed: In Waiting\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/album\/4bJmv1kvgq5R6zB7qvMdEq?si=6lsm9nTVQPCEVPYXUB2OAw\"><\/iframe>"

Die Savages-Sängerin bietet dunklen Elektro-Rock abseits der Komfortzone.

„Ein Biest von einem Album“ nennen die Londoner Post-Punks ihr zweites Album. Sie haben recht.

Der Track wird auf IDLES' neuem Album ULTRA MONO zu finden sein, das am 25. September erscheinen wird. Seht Euch hier den Clip zur Single an.

Jehnny Beths Debüt wird den Namen TO LOVE IS TO LIVE tragen. Neben der Sängerin selbst werden darauf zahlreiche Feature-Gäste wie Atticus Ross, IDLES' Joe Talbot und The xx' Romy Madley Croft zu hören sein.

Savages haben über ARTE einen musikalischen Kurzfilm veröffentlicht, in dem sie Songs aus ihrem neuen Album spielen.