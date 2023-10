Die niederländische Band versucht, ihren Indie-Rock mit Synths aufzupimpen.

Nach zwei Alben zwischen Slacker und Indie wollen Pip Blom und das nach ihr benannte Quartett einen Schritt hin zu leichtfüßigem Synth-Pop machen. Ihr Problem: So richtig loslassen können sie den Rock dann doch nicht. Simple Gitarrenlinien, oft unisono mit dem Bass gespielt, bestimmen den Sound von BOBBIE, untermalt und manchmal überflügelt von Synthesizern.

Je größer der elektronische Anteil ist, desto spannender wird es – sei es auf dem groovy-perkussivem „Tiger“ oder in „Kiss Me By The Candlelight“, das mit Wechselgesang, flatternden Synthesizern und spooky Vocalsamples geschickt Spannung aufbaut, die sich in fettem Bass und triumphierenden Trompeten entlädt. Solch durchaus innovativen Ideen steht eher klassischer Indie-Rock gegenüber, der niemanden vom Hocker reißt.

Lustigerweise fällt der mit Abstand beste Song des Albums, „Is This Love“, in keine der beiden Kategorien, sondern ist ein absolutes Funk Monster. Gastsänger Alex Kapranos von Franz Ferdinand gibt dem Song etwas, was Pip Blom auf BOBBIE ein bisschen abgeht: Eine eigene Identität, eine klare Idee wo es hingehen soll.

Autor: Elias Pietsch