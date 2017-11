Auf seinem „Halbum“ Deluxe Edition – sieben Songs, insgesamt nicht ganz EP, Album oder Mixtape – präsentiert uns Samy Deluxe sein Können in hochkonzentrierter Form. Gleich am Anfang warten die beiden besten Tracks: In „Blessed und Gifted“ zeigt er auf einem langsam anschwellenden Beat, warum er genau das nach wie vor ist. „Irgendjemand muss es tun“ spielt im Hintergrund mit hübschen Pianofiguren und cleveren Samples.

Es folgen einige eher lauwarme Vergleiche – „Eskimo im Tanktop, zeig’ euch kalte Schulter“ – doch langweilig wird es auf dem Halbum nicht. Dafür ist ja auch gar keine Zeit. Und die tolle Vorab-Single „Allein in der Überzahl“ hat es ja auch noch auf die Tracklist geschafft. Genau wie US-Produzent Nottz, der sonst Snoop Dogg und Busta Rhymes mit Beats versorgt und hier unter anderem das starke „Fantasie Pt. 2“ zu verantworten hat.

Hier ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat für das Halbum des Jahres. Andere Deutschrapper könnten sich in dieser Disziplin auch mal austoben.