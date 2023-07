Wir haben uns ausgiebig durch die Rap-Neuveröffentlichungen gehört. Hier gibt's unsere Meinung dazu.

Wir haben uns durch die neuen Veröffentlichungen von Kontra K, Samy Deluxe, Capital Bra ft. ILATCH, Takt32 ft. Monet192 und RAF Camora ft. Hoodblaq angehört. Von Herzschmerz über Street-Storys bis hin zu Gangsta-Rap ist alles dabei.

Kontra K – „Was Echtes“

Kontra K wünscht sich in seinem neuen Track „Was Echtes“ und zeigt dabei seine emotionalere Seite. In der Single-Auskopplung – von seinem im November kommenden Album DIE HOFFNUNG KLAUT MIR NIEMAND – thematisiert der Deutschrapper, was er bei seinem potenziellen Partner in Crime sucht.

„Ich will mit dir tief fall’n und danach wieder aufstеh’n/Dass du nicht trauerst wenn ich dreieinhalb reingeh’/Wirklich auf mich wartest bis ich dann wieder rauskomm’/Und statt zu heulen, dass nächste Ding mit mir zu zweit drehst“

Der Song wurde von Beatzarre und Djorkaeff produziert und befasst sich auch mit den negativen Seiten einer Liebesgeschichte. Kontra K erklärt darin, dass eine Beziehung für ihn nicht nur Loyalität, sondern auch Schmerz und Streit bedeute. Charakteristisch für den 36-Jährigen, bedient er dich für das Musikvideo bei Natur-Elementen und zeigt sich unter anderem umrahmt vom tosenden Meer.

Takt32 ft. Monet192 – „Zu Haus“

Takt32 holt sich für seine neue Single „Zu Haus“ Unterstützung vom Schweizer Rapper Monet192. Darin sprechen die beiden über die Dualität einer Liebesbeziehung, in der es um eine Sehnsüchte, Ängste, aber eben auch um Sicherheit geht – um die eine Person, die einem das Gefühl von zu Hause vermittelt. Auf einem Beat von Efe und Noizy trifft Rap sowie R’n’B. Tatsächlich schafft es die Melodie sich smooth an die Bedeutung des Tracks anzuschmiegen.

Capital Bra ft. ILATCH – „El Naseeni“

Für Capital Bras neuen Track „El Naseeni“ (feat. ILATCH) begibt sich der Deutschrapper in die Wüste. Passend zur Location stimmt Capi den Song auf Arabisch an und rappt später auf Deutsch weiter. ILATCH, das neue Signing von Capital Bra, liefert dazu eine stimmige Hook und singt auf Arabisch. Zum Beat von TAC zelebriert Capital Bra lyrisch seinen Erfolg und zeigt seine damit verbundene Dankbarkeit. „El Naseeni“ ist ein entspannter Track, der Sommer-Hit-Potenzial bietet.

Samy Deluxe ft. DJ Desue – „Roter Velour“

Samy Deluxe beschenkt uns mit „Roter Velour“ mit sauber gemachten Oldschool-Rap. Dabei kombiniert der gebürtige Hamburger in seinem Musikvideo die Säulen des HipHops: Graffiti, Breakdance und Rap. Und wann sollte es angebrachter sein, in New York die Genre-Klassiker zu zeigen, als zum 50-jährigen Geburtstag von diesem?! Vielleicht zu einer neuen Samy-Deluxe-Platte, denn der 45-Jährige hat die Single, die in Zusammenarbeit mit DJ Desue entstand, auch gleich dazu genutzt, um sein neuestes Werk HOCHKULTUR 2 für den 11. August anzukündigen.

RAF Camora ft Hoodblaq – „Tropicana“

Zusammen mit der Rap-Gruppe Hoodblaq serviert uns RAF Camora mit seinem neuen Track „Tropicana“ dicht komprimierten Straßenrap. Der Sprachstil der Jungs trifft auf den schnellen und eingängigen Flow von Menju, der gemeinsam mit den Produzenten The Royals, Neal & Alex, RAF Camora und The Cratez schon einige Beats für RAF Camora zusammengebastelt hat. Unter anderem deswegen gibt uns der Song eine RAF-Camora-typische Partystimmung.

„Man hört den Sound überall im Club/Ja, mein Sound überall im Club/Woher das kommt? Bruder, hab’s im Blut/Wie James Bond, nur mit paar Tattoos“