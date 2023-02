Shania Twain Queen Of Me

Über 100 Millionen verkaufter Alben seit den Neunzigerjahren sicherten Shania Twain den Titel Königin des Country-Pop. Und auch wenn die gebürtige Kanadierin das Gros ihres Plattenumsatzes in den USA, dem UK und ihrer Heimat gemacht hat, zeigte man sich selbst in Deutschland im Zuge des 1997er Mega-Sellers COME ON OVER und eines Single-Hits wie „That Don’t Impress Me Much“ angetan. Nachdem Twain krankheitsbedingt zwischen den Alben UP! und NOW fünfzehn Jahre verstreichen lassen musste, ist die Wartezeit bezüglich ihrer dritten Veröffentlichung in diesem Millennium mit sechs Jahren verhältnismäßig kurz ausgefallen.

QUEEN OF ME bei Amazon.de kaufen

QUEEN OF ME inszeniert die 57-Jährige als kontemporäre Pop-Künstlerin und Powerfrau, die etwas viel Auto-Tune aufträgt und abgesehen von einer seltenen Alibi- Gitarre den Country-Faktor lediglich im gesanglichen oder narrativen Duktus durchschimmern lässt. Zwischen vielen Songs, die das musikalische Äquivalent zu bunt sprudelnden Badeperlen bilden, sticht das dramaturgisch mit „The Boys Of Summer“ verwandte „Waking Up Dreaming“ aber auch der wortspielerisch gewitztere und raffinierter produzierte Titeltrack heraus. Die Finesse und wohl auch das kreative Korrektiv von Twains einstigem Ehemann, Klangregisseur und Kompositionspartner Robert John „Mutt“ Lange (Def Leppard, Bryan Adams) vermisst man indes weiterhin.

Manchmal toll, oft egal: Dem Electro-Pop der Britin fehlt’s hier und da an Charakter.

Der non-binäre Pop-Star hält sowohl Genre- als auch Gendergrenzen fluide.

Entspannter, niemals cheesy Pop für alle Lebenslagen.

Paula Irmschler über politisch fragwürdige Aufritte, Ticketwahnsinn, Cults, Rock am Ring und im Park, „That ‘90s Show“ und Sam Smith.

Das Thema Panzer bestimmt aktuell die News. Leider dreht sich dabei alles um Waffenlieferungen an die Ukraine – keine Rede dagegen von dem Rap-CEO der Antilopen Gang. Höchste Zeit daher, die Perspektive zu wechseln: Linus Volkmann spricht in seiner neuen Kolumne mit Panik Panzer anlässlich dessen ersten Buchs. Dazu noch ein Shitstorm gegen die Toten Hosen – und der neue Track von Mariybu.

Mit: Miley Cyrus, Shakira, Lana Del Rey, Whitney Houston, Rebecca Black, Jennifer Coolidge und ohne: Celine Dion.