Shania Twain träumt von gemeinsamen Song mit Adele

Ihrer Meinung nach würden ihre Stimmen einfach „wunderbar zusammenpassen“.

Shania Twain teilt in einem aktuellen Interview, dass sie sich wünscht, mit Adele zusammenarbeiten zu können. „Wir würden wunderbar zusammenpassen. Natürlich wäre das toll“, sagt Twain zu dem Thema.

Was sich die Musikerin konkret erträumt, erzählt sie nicht, sondern schwärmt lieber weiter über Adele: „Sie ist eine wundervolle Sängerin und hat ihren eigenen, einzigartigen Stil. Sie hat auch Charakter auf der Bühne. Sie ist eine fabelhafte Performerin. Sie ist so lustig. Ich mag sie sehr gerne.“

Twain fährt fort: „Ich sah sie bei den Grammy Awards und hatte die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen. Sie saß in meiner Nähe und hatte eine wundervolle Zeit. Wir unterhielten uns dann irgendwann über die Zeit, als ich mal eine ihrer Konzerte besucht und die Show wirklich geliebt habe.“

Wie Adele zu einer Zusammenarbeit steht, ist momentan unklar.

Zuletzt arbeitete Shania Twain mit dem Frontmann von Twenty One Pilots, Tyler Joseph, an ihrem Track „The Hardest Stone“. Für 2024 kündigte die Sängerin 24 Shows im Bakkt Theatre in Las Vegas an, bei denen sie mit den Songs ihres 1997 Album COME ON OVER auftreten wird.