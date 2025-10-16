Album der Woche

Soulwax

ALL SYSTEMS ARE LYING

Deewee/Because (VÖ: 17.10.)

Die belgischen Elektro-Pioniere spielen Rock ohne Gitarren.

Aida Baghernejad
von 
2013 war es, als Soulwax in „Grand Theft Auto V“ einen eigenen Radiosender bestücken durften. 12 Jahre später wartet die Gen Z immer noch auf die sechste Ausgabe des beliebten Open-World-Spiels, seitdem sind Oasis zurückgekehrt und ein Reality-TV-Hansel wurde zwei Mal zum US-Präsidenten gewählt.

Jetzt veröffentlicht das Geschwisterpaar David und Stephen Dewaele aus Belgien – fünf Jahre nach DEEWEE SESSIONS, VOL. 1 und trotzdem noch vor GTA VI – ihr siebtes Album mit dem programmatischen Titel ALL SYSTEMS ARE LYING. Und Soulwax bleiben ihrer DNA treu: elektronische Musik mit Fokus auf Percussion, Musik, die knallt, die fetzt, die voll auf die Zwölf geht wie der Titelsong, und dann wieder wunderbare Disco- und Popmomente mit Pet-Shop-Boys-Habitus hervorzaubert („Run Free“). „Ein Rockalbum ohne E-Gitarren“, sagen sie selbst, und treten live aktuell mit drei (!) Schlagzeugen auf.

Still war es um die Band seit dem letzten Album nämlich nicht, sondern sie war quasi ständig auf Tour. Bei eigenen Shows und auf Festivals gab es immer wieder erste Einblicke in das Material. Das Album ist am echten Subjekt gewachsen, und klingt auch genauso – und macht Vorfreude auf die nächsten Soulwax-Shows!

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 11/2025.

