Das Bandkollektiv übersetzt den Krautrock ins Gegenwärtige.

Dass gesellschaftliche Denkmuster eine zähe Angelegenheit sind, davon haben sich STATION 17 ja noch nie beeindrucken lassen. Ihr elftes Album OUI BITTE ist nun bei einer Session in der schleswig-holsteinischen Hohen Geest entstanden. Dabei wurde in die weiten Klanglandschaften gerade so viel Funk und gute Laune eingebaut, dass das Hinterfragen von musikalischen und alltäglichen Gewohnheiten nicht verloren, aber flott ins Ohr geht. Die bandtypische Experimentierfreudigkeit ist dadurch in einer neuartigen Vision aufgegangen.

Und in der wird selbst eine Depri Erkenntnis zum Vergnügen („Der Monat“), nicht nur, weil sie von Andreas Dorau mitgesungen wird, sondern auch, weil gleich darauf eine mäandernde Gitarre nach Mitgefühl klingt. Apropos Mitgefühl: Das haben sich natürlich auch all die erschöpften Putz- und Pflegefeen da draußen, also die Hausmänner, verdient, und nun eine nach ihnen benannte Hymne. OUI BITTE ist kein Eskapismus, sondern es bringt seine Schönheit direkt dorthin, wo sie gebraucht wird. Krautrock für die Jetzt-Zeit, im doppelten Sinne.

Autorin: Jana-Maria Mayer