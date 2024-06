Verlässlich, aber unterhaltsam: Neues von der verdienstvollen Indie-Folkrock-Band aus Oregon.

Was möchten uns The Decemberists mit ihrem Titel sagen: Alles beim Alten? Auf dem letzten Album fischten Colin Meloy und Co. mit Synthesizern und Uptempo-Rock in ungewohnten Gewässern. Sechs Jahre später scheint das Quintett auf AS IT EVER WAS, SO IT WILL BE AGAIN wieder mehr bei sich, präsentiert einen Querschnitt seines Wirkens mit soliden Melodien und kleinen Exkursen.

Es gibt schunkeligen Americana und atmosphärischen British Folk-Rock, schwungvollen Cabaret-Pop und dezenten Kammer-Folk, wobei Meloy seine existenziellen Betrachtungen und Anflüge von US-Gesellschaftskritik weiterhin gerne in Volksmärchen-Diktion packt. Nicht zu vergessen: das fast zwanzigminütige Prog-Spektakel „Joan In The Garden“, das die Ambitionen früherer Konzeptwerke noch einmal toppt.

So ausufernd und space-rockig klangen The Decemberists noch nie. Auch das stampfende „Born To The Morning“ flirrt psychedelisch. „Oh No!“ wiederum knüpft beim Tex-Mex-Rock von Calexico an, während im Jangle-Pop und den Gesangsharmonien von „­Burial Ground“ R.E.M. und Beach Boys mitschwingen. Vieles also beim Alten, manches neu. The Decemberists haben abgeliefert.

