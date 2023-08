Das übersehene 2001er-Album der Synth-Pop-Band kommt als Half-Speed-Mastering-Doppel-Vinyl sowie als 2-CD-Set.

Fast zwei Jahrzehnte liefen Philip Oakey, Susan Sulley und Joanne Catherall einem Album hinterher, das sowohl künstlerischen als auch kommerziellen Erfolg vereinen würde. DARE war 1981 in mehreren Ländern Nummer 1 der Charts gewesen und definierte den Synth-Pop-Sound der Achtziger. Zumindest stilistisch knüpfte SECRETS an das 20 Jahre alte Erfolgsalbum an, es war ihr achtes und das erste seit sechs Jahren.

Technoide, ambiente Experimente

Auf SECRETS schaffte die Band aus Sheffield das Kunststück, einerseits ihren charakteristischen neuromantischen Synth-Pop-Sound der Achtziger in starken Songs wieder aufleben zu lassen und andererseits mit einem Fuß in der musikalischen Gegenwart zu stehen. Vor allem in den sieben instrumentalen Zwischenspielen wehte der Zeitgeist heftig in Gestalt von technoiden, ambienten Experimenten. Obwohl die Rückkehr der Band zur alten Form von der Kritik gewürdigt wurde, geriet das Album zum kommerziellen Flop. Das Label Papillon musste wegen finanzieller Nöte kurz nach der Veröffentlichung schließen, woraufhin die Promotion eingestellt wurde.

Zudem hatte die Popwelt 2001 auch kein Ohr für das Update von Achtzigerjahre-Synth-Pop, denn mit dem Debüt der Strokes hatte gerade das Post-Punk-Revival begonnen. Die Doppel-LP von SECRETS wird auf 180-Gramm-Vinyl mit einem vierseitigen Booklet wiederveröffentlicht, die Original Tapes wurden im Half-Speed-Mastering-Verfahren aufereitet. Die Doppel-CD enthält neben dem Album 14 Remixe, die allerdings schon bei der letzten Wiederveröfentlichung 2018 zum Lieferumfang gehörten.