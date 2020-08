The Killers Imploding The Mirage

Das Schöne an den Killers ist diese Ambivalenz: Ist Brandon Flowers einer der größten Rockstars der Gegenwart? Oder ist Flowers ein Mann, der das angezählte Bild vom Rockstar lediglich darstellt? IMPLODING THE MIRAGE beantwortet diese Frage nicht, sondern gibt ihr ein paar zusätzliche Umdrehungen mit. Die Killers bewegen sich nach wie vor in einem Gebiet, das links von Eighties-Pop („Lightning Fields“) und rechts von großen Stadion-Hymnen („Caution“) begrenzt ist. Nicht alle Assoziationen, die man dazu hat, sind angenehm, und manchmal sind die Songs halt auch einfach schwach.

IMPLODING THE MIRAGE bei Amazon.de kaufen

Bei „Running Towards A Place“ befürchtet man, gleich würde Billy Idol aus dem Bodennebel sein „White Wedding“ singen. Und was um Himmels willen soll diese Bass-getriebene Wave-Pastiche „Fire In Bone“? Aber selbst in diesen Songs schafft es Flowers, eventuell unangenehme Verspreizungen der Strophen mit einem einprägsamen Refrain aufzuwiegen, denn das ist es eben, was er doch kann: die große Melodie setzen, sie mit einem Claim versehen, der nicht immer Sinn-, aber stets Hymnenhaftigkeit besitzt.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/cHNVhrQZG6E?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Und so finden sich auch auf diesem Album wieder einige hervorragende Tracks, allen voran „My God“, ein gemeinsam mit Co- Produzenten Jonathan Rado (Foxygen) und Weyes Blood aufgenommener Stampfer, der eigentlich nur aus einer einzigen Hookline besteht (die ist aber super), das vorab ausgekoppelte „My Own Soul’s Warning“ und „Caution“, in dem Lindsey Buckingham die Gitarre bedient und Flowers aufgeregt vom „Wind Of Change“ singt.

Gut gemeint: Nach sieben Jahren und als Antwort auf anhaltende Behauptungen, Rockmusik sei tot, hätte hier mehr drin sein müssen.

Große US-Singer/Songwriterkunst zwischen Nacht und Zwielicht.

Rock: Die Solopfade, auf denen der Killers-Gitarrist unterwegs ist, sind reichlich ausgetreten.

Der Track ist nach „My Own Soul's Warning“, „Caution“ und „Fire & Bone“ bereits die vierte Single-Auskopplung des am 21. August erscheinenden The-Killers-Albums IMPLODING THE MIRAGE.

„My Own Soul's Warning“ ist nach „Caution“ und „Fire & Bone“ bereits die dritte Single-Auskopplung des neuen Albums IMPLODING THE MIRAGE.

Am 18. Mai 1980 starb Ian Curtis. Genau 40 Jahre später findet nun die Online-Tribut-Veranstaltung „'Moving Through the Silence': Celebrating The Life and Legacy of Ian Curtis“ statt. Das Event vereint Auftritte, Gespräche und Erinnerungen an Curtis. Einige Neuveröffentlichungen stehen auch noch an.