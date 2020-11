Miley Cyrus veröffentlicht Tracklist zu PLASTIC HEARTS – Das sind die Gäste

Foto: Getty Images for MTV, Jamie McCarthy/VMN19. All rights reserved.

Nicht mehr lange, dann erscheint Miley Cyrus’ siebtes Studioalbum PLASTIC HEARTS. Am 27. November ist es soweit und wer es nicht mehr abwarten kann, hat nun die Gelegenheit einen ersten Blick auf die Tracklist der neuen Platte zu werfen. Diese hat die Musikerin nun auf ihrem Instagram-Account preisgegeben und im gleichen Zuge auch verraten, für welche Features sie sich entschieden hat.

Seit Wochen kursierten die Gerüchte, dass PLASTIC HEARTS wohlmöglich Coverversionen von Liedern wie „Heart of Glass“ von Blondie oder „Zombie“ von The Cranberries enthalten würde, doch das konnte sich jetzt doch nicht bestätigen. Vielmehr offenbarte Miley Cyrus mit der Veröffentlichung der Songliste, auf welche Gäste sich ihre Fans freuen dürfen. Mit dabei sind Joan Jett, Billy Idol und Dua Lipa. Hier gelangt Ihr zum Insta-Post der Tracklist-Übersicht.

Tracklist zu PLASTIC HEARTS

WTF Do I Know Plastic Hearts Angels Like You Prisoner feat. Dua Lipa Gimme What I Want Night Crawling feat. Billy Idol Midnight Sky High Hate Me Bad Karma feat. Joan Jett Never Be Me Golden G String

Cyrus betonte bislang, dass sie sich beim Schreiben der neuen Songs vor allem von Britney Spears und Metallica beeinflussen ließ. Eine Mischung, die ziemlich neugierig machen dürfte. Die erste Single-Auskopplung „Midnight Sky“ deutet zumindest schon mal an, wie die 27-Jährige das Zusammenspiel von Rock um Pop für den Rest des Albums umgesetzt haben könnte.

Nachdem Miley Cyrus im September 2017 ihr sechsten Studioalbum YOUNGER NOW veröffentlichte, erschien im Mai 2019 die EP SHE IS COMING. Kurz darauf sollte eigentlich PLASTIC HEARTS veröffentlicht werden, was damals noch den Titel SHE IS MILEY CYRUS trug, doch das Beziehungsende mit Liam Hemsworth, eine Stimmband-Operation und die Corona-Pandemie sorgten für deutliche Verzögerungen.