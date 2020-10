Travis 10 Songs

Travis sind auf 10 SONGS (ein weiterer, maximal unaufdringlicher Albumtitel in der guten Tradition von THE INVISIBLE BAND, 12 MEMORIES, ODE TO J. SMITH – Anm. d. Red.) auch 21 Jahre nach ihrem Megahit „Why Does It Always Rain On Me?“ immer noch dieselben – nicht nur personell, sondern auch musikalisch.

Die Gitarren säuseln, ein Klavier klimpert freundlich und die Melodien sind dermaßen eingängig, dass man sich kaum wundert, wenn der mittlerweile in Los Angeles lebende – und zauselbartlose! – Fran Healy ein Duett mit Susanna Hoffs von den Bangles mit der Zeile „La la la la listen to me“ einleitet. Ansonsten singt Healy von Tagträumen und Schmetterlingen, während die Harmoniegesänge schweben und der Bass liebevoll die Bauchdecke massiert.

Vor allem aber singt er natürlich von der Liebe, mitunter in so schlichten wie schönen Schüttelreimen: „My love is black and blue, my love is next to you. My love is true.“ So vergeht Song auf Song, mancher gibt sich auch etwas ruppiger wie „Valentine“, aber alle sind wie Milchschokolade: Vielleicht ein wenig zu süß, aber verlässlich schmackhaft.

Retro-Rock: The Ronettes und The Bangles im 90er-Trash-Pop-Sound.

Fehlerlos und trotzdem nicht gut: Der Wohlfühl-Britpop lässt Standfestigkeit vermissen.

