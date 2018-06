Reinhard Mey. Herman van Veen. Klaus Hoffmann. Uff. Das sind so Assoziationen, die einem womöglich kommen müssen, wenn man DAS PARADIES hört. Was jetzt entscheidend ist: wie man diese Referenzen bewertet. Wen es bei diesem Dreiklang schüttelt, der wird Tristan Brusch nur schwer ertragen. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht.

Aber nicht falsch verstehen: Hier ist einer, der sich „verschüttet“, der sich „häutet“, kurz: die ganze Selbstentäußerung im Gepäck hat, aber auch keinen selbstironischen Fallschirm. Nur gelegentlich schliddert er über die Grenze des guten Geschmacks in die Peinlichkeit ab.