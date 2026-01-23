Dafür dass Urlaub in Polen nach dem Erscheinen ihres fünften Albums BOLDSTRIKER vor fünfzehn Jahren schon mal Geschichte waren, sind Georg Brenner und Drummer Jan Philipp Janzen (u.a. Von Spar und Die Sterne) mittlerweile dann doch wieder einigermaßen aktiv.

Erschien ihr gelungenes Comeback-Album ALL unglückseligerweise just im Seuchenjahr 2020, so dürfte OBJECTS, BEINGS AND PARROTS nun ungleich schneller auch live das Licht der Welt erblicken. Schön wäre es jedenfalls, denn auch diese neun Songs verströmen eine derart edel verdichtete Krautrock-Energie, dass man sofort zu ihnen lostanzen möchte.

Vom psychedelisch hochgeschraubten „Abacus“ bis zum funky entschlackten „Yours“ zünden die beiden hier verlässlich ein Groove-Feuerwerk nach dem nächsten: Sei es ihre „Washing Machine“, die direkt in den federnden Schleudergang schaltet, „Face Of Reason“, das seine fette perkussive Wirkmacht als finstere Reflexion auf sich vertiefende gesellschaftliche Gräben entfaltet, oder der rhythmisch vertrackt kreiselnde „Moonwalk“ – die große Kunst der Repetition lebt hier auf eine Weise wieder auf, wie man es seit dem Verschwinden der Berliner Krautrock-Wiedergänger Camera nicht mehr erlebt hat.

Diese Review erscheint im Musikexpress 2/2026.