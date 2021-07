Yonaka Seize The Power

Direkt nach der Veröffentlichung ihres Debüts DON’T WAIT ’TIL TOMORROW trifft die vierköpfige Band Yonaka aus Brighton eine ungewöhnliche Entscheidung. Statt auf der Welle des ersten Albums zu reiten, verbarrikadieren sie sich in ihrem Proberaum und entschlacken ihren Sound, wollen ihre eigene Sprache finden. Das Mixtape SEIZE THE POWER ist das Resultat dieser Aktion und es klingt vor allem nach einem: Willenskraft. Yonaka liefern acht bis zum Bersten mit Energie gefüllte Songs ab, die stark und selbstbewusst ankündigen, dass sie gekommen sind, um zu bleiben.

Yonaka sind eine Millennial-Band im besten Sinne. Als Einflüsse benennen sie Künstler*innen wie Pink, Eminem, Limp Bizkit und Rage Against the Machine. In ihren eigenen Stücken kombinieren sie brachiale Nu-Metal-Gitarren-Licks mit poppigen Melodien, klingen im Synth-Hit „Get Out“ wie die aufmüpfigeren Geschwister von Zola Jesus und bringen mit „Raise Your Glas“ gefühlt das gesamte Nuller-Jahrzehnt auf den Punkt. Getragen wird das Ganze vor allem von Theresa Jarvis’ starker Stimme. Dennoch: Beim Ausmisten der Referenzen hätten Yonaka noch einen Schritt weiter gehen können.

