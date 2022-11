Rihannas Superbowl-Auftritt hat nichts mit einem neuen Album zu tun

Rihanna äußerte in einem Interview, dass ihr Superbowl-Auftritt im Februar 2023 nichts mit einem neuen Album zu tun habe. Im Rahmen ihrer anstehenden Savage x Fenti Vol.4 Show wurde am Montag (07. November) ein Interview des Popstars mit „AP News“ veröffentlicht. Im Mai 2022 bekam sie ein Kind mit dem Rapper A$AP Rocky, was nur ein Grund für ihre lange musikalische Pause ist.

Die Sängerin aus Barbados war sich bewusst: „In der Sekunde, in der ich [meinen Superbowl-Auftritt] ankündigte, sagte ich zu mir selbst: „Oh mein Gott, sie werden denken, dass ein neues Album erscheint. Ich muss mich an die Arbeit machen.““ Daher richtet sich Rihanna ganz direkt an ihre Fans und sagt über den Release eines neuen Albums: „Das stimmt nicht. Superbowl ist eine Sache. Neue Musik ist eine andere Sache. Habt ihr das gehört, Fans?“

Rihannas bisher letztes Album ANTI erschien 2016, weshalb nach der Bekanntgabe ihres Auftritts beim Superbowl die ersten Theorien über ein langersehntes neues Album entstanden. Als sie dann tatsächlich neue Musik in Form des Songs „Lift Me Up“ für den Film „Black Panther: Wakanda Forever“ veröffentlichte, wurden die Spekulationen noch größer.



Doch untätig war sie nicht, denn ihre „Savage x Fenty Show Vol.3“ gewann 2022 den Emmy in der Kategorie „Outstanding Choreography For Variety Or Reality Programming“. Über die diesjährige Show, die ab Mittwoch (09. November) auf Amazon Prime Video abrufbar ist, sagte sie: „Es ist immer eine Herausforderung, die vorherige Show zu überbieten. Nächste Jahr wird die größte Herausforderung, denn dieses Jahr war bereits eine so umfangreiche Show und ich weiß nicht, wie wir das schlagen können, aber wir werden es versuchen.“

Zusätzlich meinte die Sängerin, in der nächsten Zeit könnte weiterhin wenig von ihr zu sehen sein, denn „wenn ich mein Baby verlasse, dann verlasse ich es für etwas Besonderes“ – wie etwa ihren Superbowl-Auftritt im Februar 2023. „Es war jetzt oder nie für mich“, sagte Rihanna über ihre anstehende Halbzeit-Show, denn sie hatte bereits 2019 die Chance, in der Halbzeit-Show aufzutreten, lehnte jedoch aus Solidarität zu Football-Spieler Colin Kaepernick ab.

Über das Baby von Rihanna und A$AP Rocky ist bis jetzt noch nichts bekannt, außer das es sich um einen Jungen handelt und dieser am 13. Mai 2022 zur Welt kam. „Wir sind einfach nicht dazu gekommen, [mehr über unser Kind preiszugeben]. Wir haben einfach gelebt. Ich denke jedoch, es stimmt, dass es eine gewisse Freiheit mit sich bringt, einfach alles an die Öffentlichkeit zu geben.“