Rihanna und A$AP Rocky erwarten ihr erstes gemeinsames Kind

Diese Woche besprechen wir ausschließlich die Alben von weiblichen Künstlerinnen – und was für welche: Vorhang auf für Christin Nichols, Jana Horn und Liz.

NIE WIEDER KRIEG, die dreizehnte Platte des Indie-Kulturerbes Tocotronic, ist schon seit über einem Jahr fertig. Bloß die Pandemie hielt sie noch auf. Bis jetzt! Am Freitag, 28. Januar 2022, erscheint das Album endlich. Linus Volkmann hat dafür eine seiner berüchtigten Elogen auf die Band verfasst. Rette sich, wer kann. Hier die Popkolumne KW 04/2022.

In unserer Videorubrik „Alben der Woche“ besprechen wir diesmal die neuen Platten von den Eels, Tara Nome Doyle und Tocotronic.

The Smile, die neue Band von Thom Yorke und Jonny Greenwood, streamte drei Sets aus London in die Welt. Wir schauten zu und beantworten zehn Fragen .

Auch Rihanna kündigte für ihr kommendes neuntes Studioalbum an, einen anderen Sound einzuschlagen. Sie sagte: „Ihr werdet nicht erwarten, was ihr hört, stellt euch das einfach vor. Was auch immer du von Rihanna kennst, wird nicht das sein, was du hörst.“

„Es geht um die Evolution“, sagte Rocky über seine Herangehensweise an sein neues Album. „Wenn ich immer noch den gleichen Scheiß mache, mit dem gleichen Sound, den gleichen Takten und dem gleichen Bildmaterial von vor Jahren, was bringt das dann? Du hast doch diesen Katalog. Du kannst ihn dir wieder ansehen.“ Er betonte Rihannas musikalischen Einfluss auf das Album. Ob ihre Stimme jedoch auch auf dem Album zu hören sei, ließ der Rapper offen. Sein Album nannte er eine „Ghetto-Liebesgeschichte“.

Außerdem verkündete A$AP Rocky, dass er und Rihanna an neuer Musik arbeiten. Im vergangenen Sommer schon habe er viel für sein bevorstehendes Album ALL SMILES aufgenommen, während Rihanna weiter ihre USA-Tour verfolgte. Der Tourbus sei mit einem mobilen Aufnahmegerät ausgestattet gewesen sein, das der Rapper zur Aufnahme von neuer Musik nutzte.

In einem Interview mit dem Männermagazin „GQ“ nannte A$AP Rocky Rihanna „die Liebe meines Lebens.“ „Sie ist die Richtige“, sagt er. „Wenn man es weiß, dann weiß man es.“

Erst im Mai des vergangenen Jahres gab A$AP Rocky bekannt, mit dem Popstar in einer festen Partnerschaft zu sein. Über deren Beziehung wurde jedoch bereits seit 2013 spekuliert. Damals unterstützte A$AP Rocky Rihanna auf ihrer „Diamonds World Tour“.

Wie bei einem zufälligen Spaziergang laufen die Sängerin und der Rapper durch das winterliche Harlem, New York. Dabei ist Rihanna in einem pinkfarbenen Mantel und einer Jeans gekleidet. Den Mantel trägt sie offen und bauchfrei. Verziert wird ihr Babybauch mit einer extravaganten Kette aus Goldschmuck und Perlen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Am vergangenen Wochenende spazierte Rihanna gemeinsam mit ihrem Freund A$AP Rocky für ein Foto-Shooting durch das New Yorker Stadtviertel Harlem. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, wenn da nicht ihr Babybauch wäre, den sie offenkundig präsentiert: Die 33-jährige Sängerin erwartet ihr erstes Kind mit dem US-Rapper A$AP Rocky.

Foto: Getty Images For Met Museum/Vogu, Jamie McCarthy/MG21. All rights reserved.

Warpaint kündigen neues Album RADIATE LIKE THIS und Deutschland-Tour an