Keith Richards trieb Mick Jagger mit Beatles-Songs in den Wahnsinn

Mick Jagger war früher genervt davon, dass Keith Richards ständig Beatles-Songs spielte.

Der ganz normale WG-Wahnsinn: Auch Keith Richards und Mick Jagger waren sich in jungen Jahren, als sie sich Mitte der Sechziger-Jahre eine Wohnung teilten, in vielen Dingen nicht immer einig. Dazu gehörte offenbar auch der Musikgeschmack: Jagger hat zugegeben, dass viele Songs der Rolling Stones von den Pop-Hits der Beatles inspiriert waren, weil Richards regelrecht von ihnen besessen war.

„Keith Richards war der Pop-Mensch“

In einem Gespräch mit dem Mojo-Magazin erklärte er kürzlich: „Ursprünglich war Keith wirklich der Pop-Mensch. Ich habe nur Texte zu seinen Popsongs geschrieben, und er hat sie alle geschrieben, weil er die ganze Zeit die Beatles gehört hat. Es hat mich verrückt gemacht, sie ständig zu hören, als wir uns eine Wohnung geteilt haben.“ Keith Richards habe diese Phase, in der auch „Ruby Tuesday“ und „Let’s Spend the Night Together“ entstanden, irgendwann hinter sich gelassen. „Aber ja, die Leute werden sagen, ,Keith war derjenige, der den Blues mochte.‘ Ich mag immer noch Popmusik, höre sie die ganze Zeit – Keith nicht so sehr. Und ich mag immer noch Blues, aber ich mag auch Tanzmusik, und Keith mag das nicht wirklich“, so Mick Jagger.

Die Zusammenarbeit mit Paul McCartney für den neuen Stones-Song „Bite My Head Off“ war wohl auch daher ein besonderer Moment. „Macca wollte es dirty klingen lassen, und wir dachten: ,OK.‘“, so Richards. Ronnie Wood hat kürzlich verraten, dass Paul McCartney auch auf einem anderen Song des neuen Albums zu hören ist. Dieser fiel letztlich aber dem Editing-Prozess zum Opfer. Allerdings werde er zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. In einem Interview mit „NME“ erklärte er über die Zusammenarbeit mit dem früheren Beatle: „Er war so glücklich. Tatsächlich hat er auf zwei Tracks gespielt, von denen wir einen für später auf Lager haben, weil wir etwa 23 Songs aufgenommen und nur die ersten 12 ausgewählt haben.“

Ronnie Wood würde gerne das gesamte Album live spielen

Auf die Frage, wie viele der neuen Songs auf ihrer Setlist bei Live-Shows der Rolling Stones landen werden, hat Ronnie Wood bereits eine ziemlich klare Antwort: „Das steht als Nächstes an. Kommende Woche werden wir sehen, wie sie live umgesetzt werden. Ich habe volles Vertrauen. Wir könnten das ganze Album spielen, verstehst du, was ich meine? Aber [Mick und Keith] werden sagen: ,Oh nein, Ron, das ist so ehrgeizig.‘ Wir dürfen nicht den Back-Katalog vergessen. Bestimmte Songs wie ,Paint It, Black‘ und ,(I Can’t Get No) Satisfaction‘ müssen gespielt werden. Wir werden nur Platz für etwa drei bis fünf Songs machen.“