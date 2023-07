Rosalía und Rauw Alejandro: Ihre Beziehung vor der Verlobungsauflösung

Das musikalische Paar bestätigte vor kurzem ihre Trennung – wir blicken auf ihre Beziehung zurück.

Rosalía und Rauw Alejandro haben ihre Beziehung beendet und die Verlobung aufgelöst. Erste Vermutungen verbreiteten sich im Internet bereits wie ein Lauffeuer. Das jeweilige offizielle Statement der beiden auf ihren Social-Media-Seiten zu den Gerüchten sorgte auch für Herzschmerz bei vielen Fans. Wir haben ihre Liebesgeschichte in einer Timeline Revue passieren lassen.

November 2019: Liebe auf den ersten Blick

In einem Interview mit Billboard sprachen Rosalía und Rauw über ihre Anfänge und erklärten, dass sie sich bereits 2019 über Instagram-DMs austauschten. Das erste persönliche Treffen fand dann in einer Hotel-Lounge in Las Vegas während der Latin Grammys 2019 statt. „Ich war nervös, ich werde nicht lügen“, sagt Rauw. „Rosi kam runter und ich sah sie. Da wurde ich noch nervöser.“ In dem besagten Interview verrieten die beiden, dass es sich hier um Liebe auf den ersten Blick handelte.

2020: Gegenseitige musikalische Unterstützung

Bevor das Paar an die Öffentlichkeit trat, arbeiteten die beiden Künstler:innen bereits an mehreren musikalischen Projekten zusammen. So sang Rosalía die Vocals auf „Dile a Él“ aus Rauws Debütalbum AFRODISIACO, welches im selben Jahr herauskam. Später sang sie auch bei „Corazón Despeinado“ von Saturno (2022) und schrieb mit an „Caprichoso“ von Rauws EP TRAP CAKE, VOL. 2 (2022). Auch Rauw unterstützte die Sängerin in ihren Projekten: So schrieb er an ihrem Track „Chicken Teriyaki“ mit.

September 2021: Erste gemeinsame Social-Media-Präsenz

Nachdem es bereits einige Paparazzi-Fotos bei beiden gab, die durch das Internet wanderten und einige Fans spekulieren lies, ob Rosalía und Rauw ein Paar seien, erschien 2021 ihr erstes gemeinsames Video auf dem TikTok-Account der Sängerin. Darin formen sie ein Herz mit ihren Armen und erzielten in kürzester Zeit Klicks im Millionenbereich. Ein Tag später und am Geburtstag der MOTOMAMI-Sängerin (25. September) erschienen auf ihrem Instagram-Kanal mehrere Fotos. Auf einem ist sie in den Armen des puerto-ricanischen Künstlers zu sehen. Und auch Rauw teilte auf seiner Seite Bilder, die ihn mit Rosalía am Meer zeigten. „Auch wenn die Sonne geht, der Tag endet nie mit dir. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Bebe“ betitelte er den Beitrag und machte die Beziehung damit für viele Fans offiziell.

November 2021: Auftritt auf dem Roten Teppich

Zwei Monate später war es dann so weit: Das Paar zeigte sich offiziell zum ersten Mal zusammen in der Öffentlichkeit. Am 12. November gaben die beiden ihr Debüt auf dem roten Teppich bei den „Los40 Music Awards“ in Palma de Mallorca, Spanien. Später überreichte die 30-Jährige Rauw den Preis für den „besten internationalen Latin Urban Artist oder die beste Latin Urban Group“ und die beiden zelebrierten die Auszeichnung mit einem Kuss auf der Bühne. Rauw bedankte sich in seiner Rede anschließend bei seiner „wunderschönen Freundin“ dafür, dass sie seine „Muse“ sei.

Mai 2022: Erste Andeutungen auf gemeinsame Songs

Während seines Panels auf der „Billboard’s MusicCon“ sprach Alejandro über eine Zusammenarbeit mit Rosalía. Dabei erklärte der Sänger, dass die beiden Künstler:innen an gemeinsamen Tracks gearbeitet haben und die Veröffentlichung davon bereits planen würden: „Wir planen die Veröffentlichung – ich werde nicht sagen, wann, aber bald. Wir tun es für die Liebe der Fans und sie ist mein Mädchen und ich habe diese Songs mit mehr Liebe gemacht.“

Juni 2022: Die ersten Verlobungsgerüchte

Im vergangenen Sommer gönnte sich das Paar Zeit zu zweit in Griechenland. Während der Zeit teilten beide fleißig ihre Urlaubserlebnisse auf Instagram. Darunter auch ein verschwommenes Bild von Rosalía, auf dem sie ein Schnapsglas hält. Was dabei am meisten ins Auge fiel: ein glitzernder Diamant an ihrem Ringfinger. Dieser sorgte bei den Fans für einige Vermutungen im Bezug auf eine Verlobung.

Dezember 2022: Silvester in Japan

Zum Jahresende flogen Rosalía und Rauw gemeinsam mit Freunden nach Japan, um dort Silvester zu feiern. In inzwischen gelöschten Beiträgen auf Instagram sah man das Paar, wie es in einem Karaoke-Lokal Lieder von Daddy Yankee und Cher sang und zusammen die Ortschaft erkundeten.

März 2023: Die EP, die Verlobung, das Cover

Anfang des Jahres folgte dann eine Liebeserklärung nach der nächsten: Sie veröffentlichten ihre EP RR mit den Titeln „Beso“, „Vampiros“ und „Promesa“. Im offiziellen Musikvideo zu „Beso“ zeigt das Paar nicht nur Videos von gemeinsamen Momenten, sondern geben ebenfalls ihre Verlobung bekannt. Im selben Monat veröffentlicht „Billboard“ eine neue Ausgabe, in der Rosalía und Rauw über ihre Beziehung sprachen und auf dem Cover zu sehen sind.

April 2023: Das letzte Selfie

Eines der letzten gemeinsamen Fotos des Paares in den sozialen Medien wurde im April auf dem Instagram-Account von Rauw Alejandro gepostet. Die Reihe von Selfies zeigt die Künstler am Set ihres „Vampiros“-Musikvideos, das Teil ihrer gemeinsamen EP ist. Darauf sind beide als Vampire gekleidet.

Juli 2023: Rosalía postet sich weinend

Da beide fleißig an neuen Projekten arbeiteten und Rosalía derzeit auf der MOTOMAMI-Welttour ist, empfanden es die Fans nicht als sonderlich schlimm, dass es in puncto Paarbildern eher ruhiger wurde. Ein aktueller Instagram-Post der spanischen Sängerin hat jedoch ihre Fans alarmiert, die sofort glaubten, dass es in ihrem Privatleben nicht so gut läuft. In einer Ansammlung von Fotos war ein Selfie der Sängerin dabei, auf dem sie weinend zu sehen ist.

Juli 2023: Die Trennung

Am 26. Juli berichtete People, dass das Power-Paar seine Beziehung nach drei gemeinsamen Jahren beendet und seine Verlobung aufgelöst hat. Am selben Tag bestätigte es auch Rauw auf seinem Social Media und äußerte sich zu den Gerüchten, dass Untreue der Trennungsgrund gewesen sei: „Es gibt Tausende von Problemen, die zu einer Trennung führen können, aber in unserem Fall war es nicht wegen Untreue oder einer dritten Person.“ Am nächsten Tag äußerte sich auch Rosalía in ihrer Instagram-Story dazu: „Ich liebe, respektiere und bewundere Rauw sehr. Wir wissen, was wir durchgemacht haben. Dieser Moment ist nicht einfach, also danke an alle für das Verständnis und den Respekt.“