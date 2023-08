Bill und Tom Kaulitz: „Wir wollen gerne Tatort-Kommissare spielen“

Die Tokio-Hotel-Geschwister möchten gerne mal im Bremer „Tatort“ mitspielen.

Bei der Straßenkontrolle von den Kaulitz-Zwillingen angehalten werden? Das ist eine ebenso befremdliche wie unwahrscheinliche Vorstellung. In der realen Welt werden Tom und Bill Kaulitz vermutlich nicht mehr ihre Rockstar-Attitüde ablegen und auf den Beruf des Polizisten umschulen. Doch als „Tatort“-Kommissare braucht man zum Glück keine zweieinhalbjährige Ausbildung.

In einem Interview mit der „TV Digital“ haben sich die Tokio-Hotel-Geschwister jetzt zu ihrem ewigen Berufswunsch geäußert. „Da das im echten Leben nicht mehr geht, denken wir, wir könnten es zumindest im Fernsehen ausprobieren. Tom und ich wollen gerne ‚Tatort‘-Kommissare spielen. Wir wären sofort dabei“, träumt Bill Kaulitz im Gespräch. Am wahrscheinlichsten wäre der Gast-Auftritt beim Bremer „Tatort“, wo Toms gute Freundin Jasna Fritzi Bauer mitspielt, führt der Sänger aus.

Bevor die Brüder allerdings in eine amtliche Uniform schlüpfen, machen sie es sich erstmal auf den „The Voice of Germany“-Sesseln bequem. Bei der neuen Staffel der Casting-Show, die am 21. September starten wird, sind Tom und Bill Kaulitz – neben Ronan Keating, Shirin David und Giovanni Zarrella – Coaches. „Wir wollen unseren Talenten helfen, mit dem Druck und der Schonungslosigkeit der Musikbranche umzugehen, indem wir versuchen, ein freundschaftliches Verhältnis zu ihnen aufzubauen und ihnen viel mitzugeben“, plant Bill Kaulitz seine Vorgehensweise.

2024 soll es nicht nur neue Tokio-Hotel-Musik geben, die Band geht außerdem auf Lateinamerika-Tour und wird vermutlich auch weitere Konzerte in Europa spielen. Über den Jetset-Lifestyle von Bill und Tom kann man regelmäßig in ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ mehr erfahren.

Hier könnt ihr in den Podcast reinhören: