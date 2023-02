„Ich Liebe Dich“: Samra und Sido verewigen, was sie viel zu selten sagen

Foto: Macheete. All rights reserved.

Samra und Sido haben am 24. Februar eine gemeinsame Videosingle veröffentlicht. „Ich Liebe Dich“ soll eine „Hymne für alle Verliebten“ sein. Es ist das zweite musikalische Treffen der beiden Berliner, die schon 2021 auf „Leere Hände“ von Santos zusammengearbeitet haben.

Sie sind zwar Gesichter verschiedener Generationen des deutschen Raps, haben aber in der Vergangenheit bewiesen, dass es in ihren Harte-Schale-weicher-Kern-Images durchaus Überschneidungen gibt. Sido zuletzt mit dem im Dezember 2022 erschienenen introspektiven Album PAUL. Samra beispielsweise im Februar 2023 mit seiner Version des Eminem-Tracks „Mockingbird“.

Das Video zeigt: Die Liebe, die die beiden meinen, ist nicht nur romantisch, körperlich und euphorisch. Sie meint auch familiäre Gefühle und umfasst Probleme, Trauer und schwere Zeiten. Samra selbst drückt die tiefe Wertschätzung für seine Frau aus und holt mit dem Song gewissermaßen nach, was er privat wohl zu selten sagt. Sido knüpft direkt an die Thematiken auf PAUL an, Drogenprobleme, Selbstzweifel, Ängste. Und daran, dass er diesen nicht allein Herr werden konnte.

Samra war am 16. Februar 2023 Teil des „Alle Zusammen“-Benefizkonzerts zugunsten der seit Anfang Februar von den Erdbeben in der Türkei und Syrien Betroffenen. Auf seinem Instagram-Account hat er geteilt, dass durch die Veranstaltung über 340.000 Euro gespendet werden konnten.

