„Jurassic World“: Weitere Fortsetzung ist bereits in Arbeit

Die Weiterführung soll schon 2025 in die Kinos kommen. Hier gibt's alle Infos.

Zwei Jahre nach „Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter“ ist bestätigt, dass an einem weiteren „Jurassic World“-Blockbuster gearbeitet wird.

Universal konnte als Drehbuchautoren David Koepp gewinnen. Der 60-Jährige war schon 1993 als Autor am ersten „Jurassic Park“-Film, unter der Regie von Steven Spielberg, beteiligt. Auch an der Fortsetzung „Jurassic Park: Die verlorene Welt“ schrieb Koepp 1997 mit. Die „Jurassic World“-Fortsetzung soll Medienberichten zufolge schon 2025 auf die große Leinwand kommen. Was bedeutet, dass Koepps Drehbuch offenbar weit fortgeschritten sein muss.

Infos rund um Regie und Schauspieler:innen gibt es bislang aber noch nicht. Frank Marshall und Spielberg sollen als Produzenten auf den Plan treten.

„Neue Jurassic-Ära“

Noch ist unklar, ob der neue Film eine klassische Fortsetzung oder eher ein Reboot sein wird. Doch laut „The Hollywood Reporter“ soll eine „neue Jurassic-Ära“ mit völlig neuer Handlung und Charakteren eingeleitet werden. Vermutlich ist so eine Rückkehr der „Jurassic World“-Stars Chris Pratt und Bryce Dallas Howard auszuschließen.

Vorläufer der Spezialeffekte

Der Originalfilm aus dem Jahr 1993 definierte Spezialeffekte neu und hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die Popkultur. Im Laufe von drei Jahrzehnten sind sechs Filme gedreht worden, die weltweit mehr als sechs Milliarden US-Dollar einspielten. Der ursprüngliche „Jurassic Park“ adaptierte den Roman von Michael Crichton aus dem Jahr 1990.