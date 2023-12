Scooter: Neues Album OPEN YOUR MIND AND YOUR TROUSERS kommt im März

Mit der neuen Platte im Gepäck starten sie noch im selben Monat ihre „Thirty, Rough and Dirty!“-Tour.

Scooter bringen 2024 neue Musik heraus, gehen auf Europa-Tournee und feiern ihr 30-jährigen Bandjubiläum.

OPEN YOUR MIND AND YOUR TROUSERS wird das 16 Songs umfassende neue Album heißen und am 22. März 2024 erscheinen. Zum Release bringt die Gruppe um Sänger H.P. Baxxter außerdem T-Shirts, Boxershorts und signierte Siebdruckposter heraus, die im limitierten Bundle mit der neuen Platte gekauft werden können.

Um die LP-Neuveröffentlichung anzukündigen, fragten Scooter auf Instagram ihre Follower:innen: „Seid ihr bereit zu raven?“ Dazu teilten sie Vorbestelllinks und das Cover-Artwork der Platte, auf dem der halb geöffnete Reisverschluss einer Jeans und etwas Bauch zu sehen ist. Dazu ist an dem Hosenbund ein AAA-Pass befestigt, auf dem neben dem Bandnamen noch der Albumtitel zu lesen ist.

Scooter auf Tour 2024

Mit ihrer für 2024 angemeldeten „Thirty, Rough and Dirty!“-Tour will die Band nicht nur das neue Album vorstellen, sondern auch gleich noch das 30-jährige Bestehen von Scooter feiern. In insgesamt 13 Städten wird der deutsche Dance- und EDM-Act live auftreten.

Aktuell sind noch für alle Standorte Tickets in verschiedenen Kategorien verfügbar. Zu den Karten geht es hier entlang.

„Thirty, Rough and Dirty!“-Tourdaten im Überblick: