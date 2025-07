Sean „Diddy“ Combs beantragt Freilassung gegen Kaution

Aidas Kommentar: Sean Combs teilweise freigesprochen – Diddy do it? Jein

Kommt Sean „Diddy“ Combs nun doch gegen Kaution frei?

Die Anwälte von Sean „Diddy“ Combs haben bei Gericht beantragt, den 55-Jährigen gegen eine Kaution in Höhe von 50 Millionen US-Dollar in den Hausarrest zu überführen. Er will vor der für Oktober angesetzten Urteilsverkündung aus der Untersuchungshaft entlassen werden.

Schuldspruch Anfang Juli

Combs würde sich nach Angaben der Verteidigung in seinem Haus in Miami aufhalten und dieses nur für notwendige Gerichtstermine verlassen. Anfang Juli war er nach einem mehrwöchigen Prozess in New York in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.

Schwerwiegende Anklagepunkte fallen gelassen

Die Geschworenen befanden ihn unter anderem der Nötigung zur Prostitution für schuldig. In den schwerwiegenderen Anklagepunkten, darunter Sexhandel und organisierte Kriminalität, wurde Combs freigesprochen. Die Strafmaßverkündung soll am 3. Oktober erfolgen. Laut US-Medien droht ihm für die verbleibenden Schuldsprüche eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Rechtsexperten gehen von einer deutlich geringeren Strafe aus.

Combs sei keine Gefahr für andere

Combs’ Anwalt Marc Agnifilo argumentierte, sein Mandant stelle weder ein Fluchtrisiko dar noch gehe von ihm eine Gefahr für andere aus. In dem Antrag kritisierte er zudem, dass die Bedingungen im Metropolitan Detention Center in Brooklyn gefährlich seien. Er verwies darauf, dass Angeklagte mit ähnlichen Vorwürfen in vergleichbaren Fällen in der Regel bis zur Urteilsverkündung nicht inhaftiert worden seien. Nach Aussage der Verteidigung sei Combs möglicherweise die einzige Person in den USA, die derzeit wegen eines Prostitutionsdelikts in Haft sitzt.

Früherer Antrag bereits abgelehnt

Ein früherer Antrag auf Haftentlassung war vom zuständigen Richter abgelehnt worden. Dieser hatte erklärt, dass Combs nicht glaubhaft dargelegt habe, dass von ihm keine Gefahr ausgehe. Zudem wurde auf eine mögliche Neigung zu Gewalt und Gesetzesverstößen hingewiesen.

Die Staatsanwaltschaft in Manhattan, die die Anklage gegen Sean „Diddy“ Combs erhoben hat, hat sich zu dem neuen Antrag auf Kaution bislang nicht geäußert. Ob das Gericht dem Antrag stattgibt, ist derzeit noch offen.